Хавбек Динамо рассказал о задаче Украины U-21 на Евро-2025

Полузащитник Динамо Владимир Бражко надеется, что молодежная сборная Украины на Евро-2025 сможет выйти в полуфинал и повторит результат минувшего чемпионата Европы.

«На Евро молодежном хотим выступить так, чтобы минимум повторить результат двухлетней давности (полуфинал – прим), но будет очень тяжело. Против нас будут лучшие команды Европы».

«Приложим все условия, минимум нужно повторить. Прогноз делать не буду», – сказал Бражко.

В составе команды Унаи Мельгосы будет ряд игроков национальной сборной, включая Бражко и Владислава Ваната.

Украина U-21 сыграет против Нидерландов, Дании и Финляндии.