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Чемпионат Европы
30 мая 2025, 16:13 | Обновлено 30 мая 2025, 16:23
258
0

Хавбек Динамо рассказал о задаче Украины U-21 на Евро-2025

Бражко считает, что нужно выходить в полуфинал

30 мая 2025, 16:13 | Обновлено 30 мая 2025, 16:23
258
0
Хавбек Динамо рассказал о задаче Украины U-21 на Евро-2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Бражко

Полузащитник Динамо Владимир Бражко надеется, что молодежная сборная Украины на Евро-2025 сможет выйти в полуфинал и повторит результат минувшего чемпионата Европы.

«На Евро молодежном хотим выступить так, чтобы минимум повторить результат двухлетней давности (полуфинал – прим), но будет очень тяжело. Против нас будут лучшие команды Европы».

«Приложим все условия, минимум нужно повторить. Прогноз делать не буду», – сказал Бражко.

В составе команды Унаи Мельгосы будет ряд игроков национальной сборной, включая Бражко и Владислава Ваната.

Украина U-21 сыграет против Нидерландов, Дании и Финляндии.

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Владимир Бражко сборная Украины по футболу U-21 Евро-2025 U-21
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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