Хавбек Динамо рассказал о задаче Украины U-21 на Евро-2025
Бражко считает, что нужно выходить в полуфинал
Полузащитник Динамо Владимир Бражко надеется, что молодежная сборная Украины на Евро-2025 сможет выйти в полуфинал и повторит результат минувшего чемпионата Европы.
«На Евро молодежном хотим выступить так, чтобы минимум повторить результат двухлетней давности (полуфинал – прим), но будет очень тяжело. Против нас будут лучшие команды Европы».
«Приложим все условия, минимум нужно повторить. Прогноз делать не буду», – сказал Бражко.
В составе команды Унаи Мельгосы будет ряд игроков национальной сборной, включая Бражко и Владислава Ваната.
Украина U-21 сыграет против Нидерландов, Дании и Финляндии.
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