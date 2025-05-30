Экс-форвард сборной Украины отреагировал на назначение Турана в Шахтер

Бывший нападающий национальной сборной Сергей Нагорняк в эксклюзивном интервью для Sport.ua прокомментировал назначение Арды Турана на должность главного тренера донецкого «Шахтера».

– «Шахтер» возглавил Арда Туран. Как вы можете охарактеризовать своего будущего оппонента?

– Знаю со слов, что он старается играть в комбинационный футбол. Он прекрасно играл за «Атлетико», в котором он был такой очень яркой фигурой. Он был очень техничным футболистом. Но не думаю, что «Шахтер» его пригласил бы, если бы он ставил своей команде футбол от обороны, как у «Атлетико» Мадрид. Я думаю, что у него стиль комбинационный, с мячом больше. «Шахтер» пригласил в команду бразильцев. Они не любят бегать, им нравится с мячом работать. Наверное, под этот футбол и подбирают тренеров. Я думаю, что «Шахтер» будет играть в техничный футбол.

– «Шахтер» будет играть примерно в стиле «Барселоны» и «Галатасарая»?

– Думаю, что да.