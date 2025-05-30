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  4. Экс-форвард сборной Украины отреагировал на назначение Турана в Шахтер
Украина. Премьер лига
30 мая 2025, 16:04 |
603
1

Экс-форвард сборной Украины отреагировал на назначение Турана в Шахтер

Сергей Нагорняк считает, что горняки будут играть в комбинационный футбол

30 мая 2025, 16:04 |
603
1
Экс-форвард сборной Украины отреагировал на назначение Турана в Шахтер
УАФ. Сергей Нагорняк

Бывший нападающий национальной сборной Сергей Нагорняк в эксклюзивном интервью для Sport.ua прокомментировал назначение Арды Турана на должность главного тренера донецкого «Шахтера».

– «Шахтер» возглавил Арда Туран. Как вы можете охарактеризовать своего будущего оппонента?

– Знаю со слов, что он старается играть в комбинационный футбол. Он прекрасно играл за «Атлетико», в котором он был такой очень яркой фигурой. Он был очень техничным футболистом. Но не думаю, что «Шахтер» его пригласил бы, если бы он ставил своей команде футбол от обороны, как у «Атлетико» Мадрид. Я думаю, что у него стиль комбинационный, с мячом больше. «Шахтер» пригласил в команду бразильцев. Они не любят бегать, им нравится с мячом работать. Наверное, под этот футбол и подбирают тренеров. Я думаю, что «Шахтер» будет играть в техничный футбол.

– «Шахтер» будет играть примерно в стиле «Барселоны» и «Галатасарая»?

– Думаю, что да.

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Сергей Нагорняк Арда Туран Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Эпицентр Каменец-Подольский
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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Burevestnik
точно-точно... було чорт зна шо!!!
в сезоні 2024/25 футбол був не комбінаційний
і у гравців не проглядалась хоч яка небуть техніка.
новий тренер навчить техніки і нової тактики
комбінаційного футболу!!!
  
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