Экс-форвард сборной Украины отреагировал на назначение Турана в Шахтер
Сергей Нагорняк считает, что горняки будут играть в комбинационный футбол
Бывший нападающий национальной сборной Сергей Нагорняк в эксклюзивном интервью для Sport.ua прокомментировал назначение Арды Турана на должность главного тренера донецкого «Шахтера».
– «Шахтер» возглавил Арда Туран. Как вы можете охарактеризовать своего будущего оппонента?
– Знаю со слов, что он старается играть в комбинационный футбол. Он прекрасно играл за «Атлетико», в котором он был такой очень яркой фигурой. Он был очень техничным футболистом. Но не думаю, что «Шахтер» его пригласил бы, если бы он ставил своей команде футбол от обороны, как у «Атлетико» Мадрид. Я думаю, что у него стиль комбинационный, с мячом больше. «Шахтер» пригласил в команду бразильцев. Они не любят бегать, им нравится с мячом работать. Наверное, под этот футбол и подбирают тренеров. Я думаю, что «Шахтер» будет играть в техничный футбол.
– «Шахтер» будет играть примерно в стиле «Барселоны» и «Галатасарая»?
– Думаю, что да.
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в сезоні 2024/25 футбол був не комбінаційний
і у гравців не проглядалась хоч яка небуть техніка.
новий тренер навчить техніки і нової тактики
комбінаційного футболу!!!