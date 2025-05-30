НАГОРНЯК – о чемпионстве, Роналду в Эпицентре и Арде Туране

Главный тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал победу его команды в Первой лиге, высказался о лидерах коллектива, а также заявил, что по возможности пригласил бы в клуб из Хмельницкой области Криштиану Роналду, Кевина Де Брюйне и Луку Модрича.

– Сергей Николаевич, поздравляем вас с хорошим сезоном с «Эпицентром»! В весенней части сезона вашей команде удалось добиться восьми побед. Получилось блестящее завершение сезона! Какие у вас эмоции и в чем секрет успеха?

– Спасибо за поздравления! В чем секрет успеха? Во всем должны быть командные действия. Футболисты, тренеры, обслуживающий персонал были объединены одной целью. Самая сложная игра была, я думаю, против «Металлиста 1925» дома. Это был самый напряженный поединок по интенсивности, накалу, интриге. Но в принципе каждая игра сложная по-своему была. Например, вот в заключительном матче с «Кудровкой», когда уже мотивации и тех эмоций не было, ребята все равно на поле вышли и на волевых качествах выиграли эту встречу. Коллектив хороший у нас. За счет коллективных действий получился такой результат.

– В принципе у «Эпицентра» сезон получился хороший. Поражений у команды не было с сентября 2024 года. Такие дистанции не многие европейские клубы проходили.

– Мы за сезон два матча проиграли всего лишь. Первый поединок мы проиграли «Скале 1911» на Кубок. И потом «Агробизнесу» уступили. Могли в той встрече отыграться. После провального первого тайма во второй половине встречи один мяч забили, но не смогли сравнять счет. А в целом, честно говоря, я даже не могу назвать матчи, в каких мы могли проиграть. Это были противостояния, в которых мы просто переигрывали соперников и закономерно побеждали. Большинство поединков было с закономерным результатом. Мы переигрывали соперников по игре и по другим аспектам.

– Приятно, что Даниил Кравчук стал лучшим голеадором сезона? У «Эпицентра» получилось, как у «Динамо». Золотые медали и форвард команды стал лучшим снайпером лиги!

– Понятно, что у нас была проблема с нападающим. А с приходом в команду Кравчука проблема решилась. В прошлом сезоне он хорошо забивал. В этом сезоне с Даниилом конкурировал Моура из «Металлиста 1925». Даниил хорошо провел сезон, я считаю.

– На новый сезон в УПЛ планируете Кравчука оставлять в команде?

– Все зависит от него. Я, конечно, не откажусь от его услуг. Это, как говорится, наша забивная сила! У меня есть надежды, что он с нами продолжит дальше.

– Как думаете, в первом сезоне УПЛ для «Эпицентра» Даниил голов десять сможет забить?

– Сможет! Он уже два сезона с нами провел. Также у него есть опыт выступлений в Премьер-лиге. Но тогда он практически не играл. А сейчас он важный игрок нашей команды. Я думаю, что, если он дальше будет с нами, то ему это под силу.

– Насколько важно влияние в команде опытных Андрея Беженара и Евгения Запорожца?

– Андрей Беженар – капитан. А Женя Запорожец он еще такой юморист. Хорошая атмосфера царит в нашей команде!

– Известно, что Юрген Клопп работал экспертом на телевидении до своих успехов в тренерской деятельности. Как считаете, вам ваша работа экспертом в чем-то помогла? Дает это вам бонусы?

– Когда работаешь экспертом, ты действительно готовишься к матчам. Стараешься быть в курсе дела! Не хочется нести отсебятину. Нужно быть в курсе дела. Конечно, держу себя в тонусе всегда, если касается работы экспертом. Это совершенно другое, чем тренерство. Я предпочитаю готовиться к эфирам, чтобы выглядеть достойно.

– Если бы теоретически была возможность, кого бы вы пригласили в «Эпицентр» из звездных футболистов, которые сейчас свободны? Криштиану Роналду, Луку Модрича или Кевина Де Брюйне?

– А троих можно? (смеется). Роналду забивает! А Модрич и Де Брюйне забивают и отдают пасы. Криштиану – это голеадор. Лука и Кевин – это люди, которые просто великолепно работают с мячом. Это такой хай левел в плане работы с мячом. Если взять Модрича, то можно сказать, что до 40 лет играть за такую команду, как «Реал», это чего-то стоит. Во многих матчах он выходил на поле, менял ход игры, забивал и ассистировал! Я думаю, что любой тренер, которому такой вопрос задали бы, не отказался бы от таких футболистов.

– «Шахтер» возглавил Арда Туран. Как можете охарактеризовать своего будущего оппонента?

– Знаю со слов, что он старается в комбинационный футбол играть. Он здорово играл за «Атлетико», в котором он был такой очень яркой фигурой. Он был очень техничным футболистом. Но не думаю, что «Шахтер» его пригласил бы, если бы он ставил своей команде футбол от обороны, как в «Атлетико» Мадрид. Я думаю, что у него стиль комбинационный, с мячом больше. «Шахтер» пригласил в команду бразильцев. Они не любят бегать. Им нравится с мячом работать. Наверное, под этот футбол и подбирают тренеров. Я думаю, что «Шахтер» будет в техничный футбол играть.

– «Шахтер» будет играть примерно в стиле «Барселоны» и «Галатасарая»?

– Думаю, что да.