Шевчук назвал сильнейшие качества Ротаня после его назначения в Полесье

Спортивный директор житомирского «Полесья» Вячеслав Шевчук прокомментировал назначение Руслана Ротаня на должность главного тренера клуба.

– Вы были одним из тех, если не единственным, кто вел переговоры с Русланом Ротанем. Как проходили эти переговоры?

– Было поручено задание со стороны президента, и мы как клуб решили вести переговоры с Русланом Петровичем, и в течение определенного времени была достигнута договоренность о подписании контракта. Были некоторые сложности, потому что, мы знаем, Руслан Петрович за последние годы показал высокий уровень своего тренерства, хорошую работу сделал в молодежной сборной, потом немного работал в национальной, и последняя его работа в «Александрии» – получение серебряных медалей – это высокий уровень. Поэтому, на мой взгляд, Руслан Ротань, на данный момент, один из самых перспективных и лучших тренеров Украины.

– Можете назвать самые сильные стороны Руслана Петровича?

– Самое сильное – это организация игры, на мой взгляд. Плюс к тому, я бы сказал, что у Руслана Петровича хороший тренерский штаб, и я уверен, что мы вместе выполним поставленные цели.