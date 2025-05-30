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  4. Шевчук назвал сильнейшие качества Ротаня после его назначения в Полесье
Украина. Премьер лига
30 мая 2025, 15:57 | Обновлено 30 мая 2025, 16:33
538
0

Шевчук назвал сильнейшие качества Ротаня после его назначения в Полесье

Спортивный директор житомирян считает Руслана Петровича одним из лучших тренеров Украины

30 мая 2025, 15:57 | Обновлено 30 мая 2025, 16:33
538
0
Шевчук назвал сильнейшие качества Ротаня после его назначения в Полесье
ФК Полесье. Вячеслав Шевчук и Руслан Ротань

Спортивный директор житомирского «Полесья» Вячеслав Шевчук прокомментировал назначение Руслана Ротаня на должность главного тренера клуба.

– Вы были одним из тех, если не единственным, кто вел переговоры с Русланом Ротанем. Как проходили эти переговоры?

– Было поручено задание со стороны президента, и мы как клуб решили вести переговоры с Русланом Петровичем, и в течение определенного времени была достигнута договоренность о подписании контракта. Были некоторые сложности, потому что, мы знаем, Руслан Петрович за последние годы показал высокий уровень своего тренерства, хорошую работу сделал в молодежной сборной, потом немного работал в национальной, и последняя его работа в «Александрии» – получение серебряных медалей – это высокий уровень. Поэтому, на мой взгляд, Руслан Ротань, на данный момент, один из самых перспективных и лучших тренеров Украины.

– Можете назвать самые сильные стороны Руслана Петровича?

– Самое сильное – это организация игры, на мой взгляд. Плюс к тому, я бы сказал, что у Руслана Петровича хороший тренерский штаб, и я уверен, что мы вместе выполним поставленные цели.

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Руслан Ротань чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Вячеслав Шевчук
Дмитрий Вус Источник: ФК Полесье
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