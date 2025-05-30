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  4. Анисимова вышла во вторую неделю РГ-2025 и постарается остановить Соболенко
Ролан Гаррос
30 мая 2025, 14:43 | Обновлено 30 мая 2025, 15:27
302
0

Анисимова вышла во вторую неделю РГ-2025 и постарается остановить Соболенко

Аманда справилась с Кларой Таусон в третьем раунде французского мейджора

30 мая 2025, 14:43 | Обновлено 30 мая 2025, 15:27
302
0
Анисимова вышла во вторую неделю РГ-2025 и постарается остановить Соболенко
Getty Images/Global Images Ukraine. Аманда Анисимова

16-я ракетка мира Аманда Анисимова из США пробилась в четвертый раунд Открытого чемпионата Франции 2025.

В 1/16 финала мейджора в Париже американка в двух сетах разобралась с 22-й сеяной Кларой Таусон (Дания, WTA 22) за 1 час и 56 минут.

Ролан Гаррос 2025. 1/16 финала

Клара Таусон (Дания) [22] – Аманда Анисимова (США) [16] – 6:7 (4:7), 4:6

Клара и Аманда провели первое очное противостояние.

Анисимова в третий раз в карьере вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос и впервые за 1.5 года сыграет во второй неделе на турнире Grand Slam.

Следующей соперницей Аманды будет первая ракетка мира Арина Соболенко, которая в своем поединке третьего круга выбила Ольгу Данилович. Ранее Анисимова семь раз играла против Соболенко и в пяты встречах одержала победу.

Ролан Гаррос 2025. 1/16 финала

Арина Соболенко [1] – Ольга Данилович (Сербия) – 6:2, 6:3

Видеообзор матча Таусон – Анисимова

Видеообзор матча Соболенко – Данилович

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Аманда Анисимова Клара Таусон Арина Соболенко Ольга Данилович Ролан Гаррос 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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