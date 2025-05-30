СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 мая
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В пятницу, 30 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
20:00 Украина (Ж) – Албания (Ж)
21:00 Аль-Иттихад – Аль-Кадисия
ТЕННИС
16:45 Юлия Стародубцева – Жасмин Паолини
18:00 Элина Свитолина – Бернарда Пера
ВОЛЕЙБОЛ
17:00 Германия – Украина
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