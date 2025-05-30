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30 мая 2025, 14:16 |
58
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 мая

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

30 мая 2025, 14:16 |
58
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 мая
УАФ

В пятницу, 30 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

20:00 Украина (Ж) – Албания (Ж)

Ggbet 1.21 – 6.10 – 10.80

21:00 Аль-Иттихад – Аль-Кадисия

Ggbet 2.18 – 2.83 – 3.69

ТЕННИС

16:45 Юлия Стародубцева – Жасмин Паолини

Ggbet 8.70 – 1.07

18:00 Элина Свитолина – Бернарда Пера

Ggbet 1.12 – 6.25

ВОЛЕЙБОЛ

17:00 Германия – Украина

Ggbet 2.48 – 1.50

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