СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 мая

В пятницу, 30 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

20:00 Украина (Ж) – Албания (Ж)

1.21 – 6.10 – 10.80

21:00 Аль-Иттихад – Аль-Кадисия

2.18 – 2.83 – 3.69

ТЕННИС

16:45 Юлия Стародубцева – Жасмин Паолини

8.70 – 1.07

18:00 Элина Свитолина – Бернарда Пера

1.12 – 6.25

ВОЛЕЙБОЛ

17:00 Германия – Украина

2.48 – 1.50

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