Л. Киченок / Павич – Като / Пютц. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

30 мая украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления в смешанном парном разряде Открытого чемпионата Франции 2025, который проводится на грунтовых кортах Парижа.

В 1/16 финала украинка вместе со своим напарником Мате Павичем (Хорватия) сыграет против тандема Мию Като (Япония) / Тим Пютц (Германия). Поединок состоится четвертым запуском на корте №9 после игры Сеггерман / Тьен – Кэш / Гласспул. Ориентировочное время начала матча – 17:15 по Киеву.

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Киченок и Павич получили первым номер посева.

Победители противостояния во втором круге Ролан Гарос поборются с дуэтом Диан Парри / Гарольд Майо.

Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...

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