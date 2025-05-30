«Потеряли год». Буткевич объяснил, почему назначил Ротаня тренером Полесья
Президент житомирского клуба утверждает, что переговоры не были тяжелыми
Президент житомирского «Полесья» Геннадий Буткевич прокомментировал назначение Руслана Ротаня на должность главного тренера клуба.
– Почему все же решили пригласить именно Руслана Ротаня стать главным тренером «Полесья»?
– Мы общались с ним больше года. Но я совершил ошибку, что перестраховался из-за Олимпиады. Год мы потеряли, но приняли решение для себя, и Руслан Петрович также решил работать с «Полесьем».
– Год общения с Ротанем. Что было самым трудным в этом общении, чтобы убедить его перейти именно в «Полесье»?
– Я думаю, что было не сильно и тяжело. Он знал нас, мы знали его. Если бы у Имада получилось хорошо, то мы бы, пожалуй, и работали с Имадом. Так случилось, я думаю, что все будет хорошо.
– У Вас, как президента клуба, какие ожидания от работы Руслана Ротаня в клубе?
– Ожидания – это финиш, который будет в достижениях. Наша цель: в прошлом году мы заняли пятое место, в этом четвертое, если будет третье место в следующем сезоне, будет хорошо.
– При общении с новым тренером Вы уже ставили ему какие-то задачи на сезон?
– Нет, пока что нет. У нас будет большой разговор. Я думаю, что и он выскажет какие-то пожелания, и мы также будем с ним обсуждать то, что у нас есть целью.
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