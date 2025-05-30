«Потеряли год». Буткевич объяснил, почему назначил Ротаня тренером Полесья

Президент житомирского «Полесья» Геннадий Буткевич прокомментировал назначение Руслана Ротаня на должность главного тренера клуба.

– Почему все же решили пригласить именно Руслана Ротаня стать главным тренером «Полесья»?

– Мы общались с ним больше года. Но я совершил ошибку, что перестраховался из-за Олимпиады. Год мы потеряли, но приняли решение для себя, и Руслан Петрович также решил работать с «Полесьем».

– Год общения с Ротанем. Что было самым трудным в этом общении, чтобы убедить его перейти именно в «Полесье»?

– Я думаю, что было не сильно и тяжело. Он знал нас, мы знали его. Если бы у Имада получилось хорошо, то мы бы, пожалуй, и работали с Имадом. Так случилось, я думаю, что все будет хорошо.

– У Вас, как президента клуба, какие ожидания от работы Руслана Ротаня в клубе?

– Ожидания – это финиш, который будет в достижениях. Наша цель: в прошлом году мы заняли пятое место, в этом четвертое, если будет третье место в следующем сезоне, будет хорошо.

– При общении с новым тренером Вы уже ставили ему какие-то задачи на сезон?

– Нет, пока что нет. У нас будет большой разговор. Я думаю, что и он выскажет какие-то пожелания, и мы также будем с ним обсуждать то, что у нас есть целью.