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  4. «Потеряли год». Буткевич объяснил, почему назначил Ротаня тренером Полесья
Украина. Премьер лига
30 мая 2025, 15:08 |
2450
3

«Потеряли год». Буткевич объяснил, почему назначил Ротаня тренером Полесья

Президент житомирского клуба утверждает, что переговоры не были тяжелыми

30 мая 2025, 15:08 |
2450
3
«Потеряли год». Буткевич объяснил, почему назначил Ротаня тренером Полесья
ФК Полесье. Геннадий Буткевич и Руслан Ротань

Президент житомирского «Полесья» Геннадий Буткевич прокомментировал назначение Руслана Ротаня на должность главного тренера клуба.

– Почему все же решили пригласить именно Руслана Ротаня стать главным тренером «Полесья»?

– Мы общались с ним больше года. Но я совершил ошибку, что перестраховался из-за Олимпиады. Год мы потеряли, но приняли решение для себя, и Руслан Петрович также решил работать с «Полесьем».

– Год общения с Ротанем. Что было самым трудным в этом общении, чтобы убедить его перейти именно в «Полесье»?

– Я думаю, что было не сильно и тяжело. Он знал нас, мы знали его. Если бы у Имада получилось хорошо, то мы бы, пожалуй, и работали с Имадом. Так случилось, я думаю, что все будет хорошо.

– У Вас, как президента клуба, какие ожидания от работы Руслана Ротаня в клубе?

– Ожидания – это финиш, который будет в достижениях. Наша цель: в прошлом году мы заняли пятое место, в этом четвертое, если будет третье место в следующем сезоне, будет хорошо.

– При общении с новым тренером Вы уже ставили ему какие-то задачи на сезон?

– Нет, пока что нет. У нас будет большой разговор. Я думаю, что и он выскажет какие-то пожелания, и мы также будем с ним обсуждать то, что у нас есть целью.

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Руслан Ротань чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Геннадий Буткевич Имад Ашур
Дмитрий Вус Источник: ФК Полесье
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Комментарии 3
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Burevestnik
аби не було як ШД з Йовічевічем:
один рік, чемпіонство ШД, всьо...
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+1
ViAn
Тобто контракт підписаний без трансферного бюджету? Оригінально. Якось не віриться, що Ротань на таке б пішов.
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0
Iigor6583
І знову, і знову, Руслан Петрович пуп землі. Як його ще  не запросили в Реал? 
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-3
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