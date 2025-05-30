Ротань рассказал, за что будет бороться Полесье под его руководством

Новый главный тренер житомирского «Полесья» Руслан Ротань прокомментировал свое назначение на должность.

– Буквально несколько минут назад вы поставили свою подпись в контракте и стали главным тренером «Полесья». Как вы сейчас опишете свои ощущения, мысли, эмоции?

– Ощущение, пожалуй, первое, это ответственность. Я понимаю, в какой клуб я пришел, понимаю, какая задача перед клубом. Поэтому эта ответственность в какой-то степени давит, но это новый, очень хороший вызов для меня. Поэтому настроение боевое, будем работать, доказывать каждый день, улучшать ребят, улучшать результаты команды, самое главное сейчас – это команда.

– На просторах интернета было много слухов о каких-то разных клубах, но Вы выбрали именно «Полесье».почему?

– Амбиции клуба и мои амбиции где-то совпадают, это самое главное. На сегодня в «Полесье» есть условия, при которых можно бороться за зону еврокубков как минимум. Поэтому нам не нужно поправлять какие-то мелочи, здесь нет мелочей. Здесь нужно думать только за футбол и только за то, чтобы улучшаться нам вместе, как команде, так и тренерскому составу.

– Меньше чем через 2 месяца будет игра в Лиге конференций. Какие сложности вас ожидают, какие планы на этот период подготовки?

– Я понимаю, что это сложная, ответственная часть. Перед нами есть вызов, мы пришли в новую команду, пришли со своей идеей, разные стили были до этого у команды. Это будет очень тяжело, но мы к этому вызову готовы. Понимаем, что нужно будет быстрее донести до ребят свои идеи, донести принципы нашей игры, чтобы с каждой тренировкой, с каждым днем улучшаться и прийти к первой игре в Лиге конференций в как можно лучшем состоянии.

Ранее Руслан Ротань назвал свой тренерский штаб в «Полесье».