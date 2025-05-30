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Лига Европы
30 мая 2025, 13:00 | Обновлено 30 мая 2025, 13:33
189
0

Как играл донецкий Шахтер в квалификационных раундах еврокубков?

Уже 10 июля горняков ждет первое отборочное испытание в Лиге Европы

30 мая 2025, 13:00 | Обновлено 30 мая 2025, 13:33
189
0
Как играл донецкий Шахтер в квалификационных раундах еврокубков?
Getty Images/Global Images Ukraine. Шахтер

Сезон для донецкого «Шахтера» в еврокубках стартует уже 10 июля.

Еще никогда в истории «Шахтера» не было ни одного сезона, в котором было сыграно 4 раунда квалификационных матчей.

Донецкий клуб довольно часто принимал участие в отборочных раундах по еврокубкам.

20 раз «Шахтер» был сильнее своих соперников в квалификационных раундах, 8 раз – проигрывал поединки.

1994: КУ, «Шахтер» – «Лиллестрем» (Норвегия) – 2:0 – 1:4
1995: КОК, «Шахтер» – «Линфилд» (Северная Ирландия) – 4:1 – 1:0
1997: КОК, «Шахтер» – «Зимбру» (Молдова) – 3:0 – 1:1
1998: КУ, «Шахтер» – «Биркиркара» (Мальта) – 2:1 – 4:0
1998: КУ, «Шахтер» – «Цюрих» (Швейцария) – 3:2 – 0:4
1999: КУ, «Шахтер» – «Силекс» (Македония) – 3:1 – 1:2
2000: ЛЧ, «Шахтер» – «Левадия» (Эстония) – 4:1 – 5:1
2000: ЛЧ, «Шахтер» – «Славия» (Чехия) – 0:1 – 2:0
2001: ЛЧ, «Шахтер» – «Лугано» (Швейцария) – 3:0 – 1:2
2001: ЛЧ, «Шахтер» – «Боруссия» Дортмунд (Германия) – 0:2 – 1:3
2002: ЛЧ, «Шахтер» – «Брюгге» (Бельгия) – 1:1 – 1:1 (1:4 – по пен.)
2003: ЛЧ, «Шахтер» – «Шериф» (Молдова) – 2:0 – 0:0
2003: ЛЧ, «Шахтер» – «Локомотив» (россия) – 1:0 – 1:3
2004: ЛЧ, «Шахтер» – «Пюник» (Армения) – 1:0 – 3:1
2004: ЛЧ, «Шахтер» – «Брюгге» (Бельгия) – 4:1 – 2:2
2005: ЛЧ, «Шахтер» – «Интер» (Италия) – 0:2 – 1:1
2006: ЛЧ, «Шахтер» – «Легия» (Польша) – 1:0 – 3:2
2007: ЛЧ, «Шахтер» – «Пюник» (Армения) – 2:1 – 2:0
2007: ЛЧ, «Шахтер» – «Зальцбург» (Австрия) – 3:1 – 0:1
2008: ЛЧ, «Шахтер» – «Динамо» Загреб (Хорватия) – 2:0 – 3:1
2009: ЛЧ, «Шахтер» – «Тимишоара» (Румыния) – 2:2 – 0:0
2009: ЛЕ, «Шахтер» – «Сивасспор» (Турция) – 2:0 – 3:0
2015: ЛЧ, «Шахтер» – «Фенербахче» (Турция) – 3:0 – 0:0
2015: ЛЧ, «Шахтер» – «Рапид» (Австрия) – 2:2 – 1:0
2016: ЛЧ, «Шахтер» – «Янг Бойз» (Швейцария) – 2:0 – 0:2 (2:4 – по пен.)
2016: ЛЕ, «Шахтер» – «Истанбул» Башакшехир (Турция) – 2:0 – 2:1
2021: ЛЧ, «Шахтер» – «Генк» (Бельгия) – 2:1 – 2:1
2021: ЛЧ, «Шахтер» – «Монако» (Франция) – 2:2 – 1:0

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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