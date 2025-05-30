Как играл донецкий Шахтер в квалификационных раундах еврокубков?

Сезон для донецкого «Шахтера» в еврокубках стартует уже 10 июля.

Еще никогда в истории «Шахтера» не было ни одного сезона, в котором было сыграно 4 раунда квалификационных матчей.

Донецкий клуб довольно часто принимал участие в отборочных раундах по еврокубкам.

20 раз «Шахтер» был сильнее своих соперников в квалификационных раундах, 8 раз – проигрывал поединки.

1994: КУ, «Шахтер» – «Лиллестрем» (Норвегия) – 2:0 – 1:4

1995: КОК, «Шахтер» – «Линфилд» (Северная Ирландия) – 4:1 – 1:0

1997: КОК, «Шахтер» – «Зимбру» (Молдова) – 3:0 – 1:1

1998: КУ, «Шахтер» – «Биркиркара» (Мальта) – 2:1 – 4:0

1998: КУ, «Шахтер» – «Цюрих» (Швейцария) – 3:2 – 0:4

1999: КУ, «Шахтер» – «Силекс» (Македония) – 3:1 – 1:2

2000: ЛЧ, «Шахтер» – «Левадия» (Эстония) – 4:1 – 5:1

2000: ЛЧ, «Шахтер» – «Славия» (Чехия) – 0:1 – 2:0

2001: ЛЧ, «Шахтер» – «Лугано» (Швейцария) – 3:0 – 1:2

2001: ЛЧ, «Шахтер» – «Боруссия» Дортмунд (Германия) – 0:2 – 1:3

2002: ЛЧ, «Шахтер» – «Брюгге» (Бельгия) – 1:1 – 1:1 (1:4 – по пен.)

2003: ЛЧ, «Шахтер» – «Шериф» (Молдова) – 2:0 – 0:0

2003: ЛЧ, «Шахтер» – «Локомотив» (россия) – 1:0 – 1:3

2004: ЛЧ, «Шахтер» – «Пюник» (Армения) – 1:0 – 3:1

2004: ЛЧ, «Шахтер» – «Брюгге» (Бельгия) – 4:1 – 2:2

2005: ЛЧ, «Шахтер» – «Интер» (Италия) – 0:2 – 1:1

2006: ЛЧ, «Шахтер» – «Легия» (Польша) – 1:0 – 3:2

2007: ЛЧ, «Шахтер» – «Пюник» (Армения) – 2:1 – 2:0

2007: ЛЧ, «Шахтер» – «Зальцбург» (Австрия) – 3:1 – 0:1

2008: ЛЧ, «Шахтер» – «Динамо» Загреб (Хорватия) – 2:0 – 3:1

2009: ЛЧ, «Шахтер» – «Тимишоара» (Румыния) – 2:2 – 0:0

2009: ЛЕ, «Шахтер» – «Сивасспор» (Турция) – 2:0 – 3:0

2015: ЛЧ, «Шахтер» – «Фенербахче» (Турция) – 3:0 – 0:0

2015: ЛЧ, «Шахтер» – «Рапид» (Австрия) – 2:2 – 1:0

2016: ЛЧ, «Шахтер» – «Янг Бойз» (Швейцария) – 2:0 – 0:2 (2:4 – по пен.)

2016: ЛЕ, «Шахтер» – «Истанбул» Башакшехир (Турция) – 2:0 – 2:1

2021: ЛЧ, «Шахтер» – «Генк» (Бельгия) – 2:1 – 2:1

2021: ЛЧ, «Шахтер» – «Монако» (Франция) – 2:2 – 1:0