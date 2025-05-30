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Ролан Гаррос
30 мая 2025, 13:10 | Обновлено 30 мая 2025, 13:53
329
0

Элина Свитолина – Бернарда Пера. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала Ролан Гаррос 2025

30 мая 2025, 13:10 | Обновлено 30 мая 2025, 13:53
329
0
Элина Свитолина – Бернарда Пера. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

30 мая украинская теннисистка первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 14) продолжит выступления на Открытом чемпионате Франции 2025.

В третьем раунде украинка сыграет против Бернарды Перы (США, WTA 83). Поединок состоится четвертым запуском на Court SIMONNE-MATHIEU после игры Шелтон – Гиганте. Ориентировочное время начала матча – 17:30 по Киеву.

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Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Элины.

Победительница противостояния в четвертом круге поборется либо против Юлии Стародубцевой, либо против Жасмин Паолини.

Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...

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Элина Свитолина Бернарда Пера смотреть онлайн Ролан Гаррос 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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