Элина Свитолина – Бернарда Пера. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала Ролан Гаррос 2025
30 мая украинская теннисистка первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 14) продолжит выступления на Открытом чемпионате Франции 2025.
В третьем раунде украинка сыграет против Бернарды Перы (США, WTA 83). Поединок состоится четвертым запуском на Court SIMONNE-MATHIEU после игры Шелтон – Гиганте. Ориентировочное время начала матча – 17:30 по Киеву.
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Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Элины.
Победительница противостояния в четвертом круге поборется либо против Юлии Стародубцевой, либо против Жасмин Паолини.
Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...
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