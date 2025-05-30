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Кубок Либертадорес
30 мая 2025, 13:07 | Обновлено 30 мая 2025, 13:15
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0

Кубок Либертадорес. Итоговые таблицы: определены участники 1/8 финала

Завершился групповой раунд главного турнира в Южной Америке

30 мая 2025, 13:07 | Обновлено 30 мая 2025, 13:15
133
0
Кубок Либертадорес. Итоговые таблицы: определены участники 1/8 финала
Getty Images/Global Images Ukraine

В Кубке Либертадорес определены все участники 1/8 финала.

Завершился групповой раунд главного турнира в Южной Америке, и далее последует стадия плей-офф.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Жеребьевка стадии плей-офф состоится в понедельник, 2 мая.

По итогам выступлений в группах, команды распределены на две корзины – сеяные и несеяные.

Кубок Либертадорес 2025

Плей-офф

Сеянные команды в 1/8 финала:

  • Эстудиантес (Аргентина)
  • Ривер Плейт (Аргентина)
  • ЛДУ Кито (Эквадор)
  • Сан-Паулу (Бразилия)
  • Расинг (Аргентина)
  • Интернасьонал (Бразилия)
  • Палмейрас (Бразилия)
  • Велес Сарсфилд (Аргентина)

Несеянные команды в 1/8 финала:

  • Ботафого (Бразилия)
  • Университарио (Перу)
  • Фламенго (Бразилия)
  • Либертад (Парагвай)
  • Форталеза (Бразилия)
  • Атлетико Насьональ (Колумбия)
  • Серро Портеньо (Парагвай)
  • Пеньяроль (Уругвай)

1/8 финала (жеребьевка – 2 июня)

Матчи игрового дня, 30 мая:

  • Расинг (Аргентина) – Форталеза (Бразилия) – 1:0
  • Коло-Коло (Чили) – Атлетико Букараманга (Колумбия) – 1:0
  • Пеньяроль (Уругвай) – Велес Сарсфилд (Аргентина) – 0:0
  • Олимпия (Парагвай) – Було Було (Боливия) – 4:0

Результаты 6-го тура

Итоговые турнирные таблицы

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Кубок Либертадорес статистические расклады Эстудиантес Ривер Плейт ЛДУ Кито Сан-Паулу Расинг Авельянеда Интернасьонал Палмейрас Велес Сарсфилд Ботафого Фламенго Либертад Форталеза Атлетико Насьональ Серро Портеньо Пеньяроль Универсидад де Чили Индепендьенте дель Валье Барселона Гуаякиль Сентраль Кордоба Альянса Лима Тальерес Коло-Коло Баия Насьональ Монтевидео Боливар Олимпия Асунсьон
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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