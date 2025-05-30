Кубок Либертадорес. Итоговые таблицы: определены участники 1/8 финала

В Кубке Либертадорес определены все участники 1/8 финала.

Завершился групповой раунд главного турнира в Южной Америке, и далее последует стадия плей-офф.

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Жеребьевка стадии плей-офф состоится в понедельник, 2 мая.

По итогам выступлений в группах, команды распределены на две корзины – сеяные и несеяные.

Кубок Либертадорес 2025

Плей-офф

Сеянные команды в 1/8 финала:

Эстудиантес (Аргентина)

Ривер Плейт (Аргентина)

ЛДУ Кито (Эквадор)

Сан-Паулу (Бразилия)

Расинг (Аргентина)

Интернасьонал (Бразилия)

Палмейрас (Бразилия)

Велес Сарсфилд (Аргентина)

Несеянные команды в 1/8 финала:

Ботафого (Бразилия)

Университарио (Перу)

Фламенго (Бразилия)

Либертад (Парагвай)

Форталеза (Бразилия)

Атлетико Насьональ (Колумбия)

Серро Портеньо (Парагвай)

Пеньяроль (Уругвай)

1/8 финала (жеребьевка – 2 июня)

Матчи игрового дня, 30 мая:

Расинг (Аргентина) – Форталеза (Бразилия) – 1:0

Коло-Коло (Чили) – Атлетико Букараманга (Колумбия) – 1:0

Пеньяроль (Уругвай) – Велес Сарсфилд (Аргентина) – 0:0

Олимпия (Парагвай) – Було Було (Боливия) – 4:0

Результаты 6-го тура

Итоговые турнирные таблицы