Кубок Либертадорес. Итоговые таблицы: определены участники 1/8 финала
Завершился групповой раунд главного турнира в Южной Америке
В Кубке Либертадорес определены все участники 1/8 финала.
Завершился групповой раунд главного турнира в Южной Америке, и далее последует стадия плей-офф.
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Жеребьевка стадии плей-офф состоится в понедельник, 2 мая.
По итогам выступлений в группах, команды распределены на две корзины – сеяные и несеяные.
Кубок Либертадорес 2025
Плей-офф
Сеянные команды в 1/8 финала:
- Эстудиантес (Аргентина)
- Ривер Плейт (Аргентина)
- ЛДУ Кито (Эквадор)
- Сан-Паулу (Бразилия)
- Расинг (Аргентина)
- Интернасьонал (Бразилия)
- Палмейрас (Бразилия)
- Велес Сарсфилд (Аргентина)
Несеянные команды в 1/8 финала:
- Ботафого (Бразилия)
- Университарио (Перу)
- Фламенго (Бразилия)
- Либертад (Парагвай)
- Форталеза (Бразилия)
- Атлетико Насьональ (Колумбия)
- Серро Портеньо (Парагвай)
- Пеньяроль (Уругвай)
1/8 финала (жеребьевка – 2 июня)
Матчи игрового дня, 30 мая:
- Расинг (Аргентина) – Форталеза (Бразилия) – 1:0
- Коло-Коло (Чили) – Атлетико Букараманга (Колумбия) – 1:0
- Пеньяроль (Уругвай) – Велес Сарсфилд (Аргентина) – 0:0
- Олимпия (Парагвай) – Було Було (Боливия) – 4:0
Результаты 6-го тура
Итоговые турнирные таблицы
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