Юлия Стародубцева – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала Ролан Гаррос 2025
30 мая украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 81) продолжит выступления на Открытом чемпионате Франции 2025.
В третьем раунде мейджора на кортах Парижа украинка сыграет против четвертой ракетки мира Жасмин Паолини (Италия, WTA 4), которая в 2024 играла в финале Ролан Гаррос. Поединок состоится третьим запуском на Court PHILIPPE-CHATRIER после игры Алис – Руне. Ориентировочное время начала матча – 16:30 по Киеву.
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Это будет первая встреча соперниц.
Победительница противостояния в четвертом круге поборется либо против Бернарды Перы, либо против Элины Свитолиной.
Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...
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