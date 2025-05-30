Ян Зоммер против Джанлуиджи Доннарруммы. Кто станет героем финала?
В решающем матче Лиги чемпионов сойдутся одни из лучших вратарей турнира
Завтра в финальном матче Лиги чемпионов сойдутся ПСЖ и Интер.
Этот матч будет интересен и с точки зрения вратарской дуэли – Ян Зоммер (Интер) против Джанлуиджи Доннаруммы (ПСЖ). Каким был сезон ЛЧ 2024/25 для голкиперов Интера и ПСЖ?
Количество сыгранных матчей:
14 –Джанлуиджи Доннарумма
13 – Ян Зоммер
Пропущенные голы:
14 –Джанлуиджи Доннарумма
11 – Ян Зоммер
Количество совершенных сейвов:
51 – Ян Зоммер
37 – Джанлуиджи Доннарумма
Количество матчей без пропущенных голов:
7 – Ян Зоммер
5 – Джанлуиджи Доннарумма
Donnarumma or Sommer? 🧤#UCLfinal pic.twitter.com/P6IZDFXAW3— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 30, 2025
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