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  4. Ян Зоммер против Джанлуиджи Доннарруммы. Кто станет героем финала?
Лига чемпионов
30 мая 2025, 12:22 | Обновлено 30 мая 2025, 12:41
139
0

Ян Зоммер против Джанлуиджи Доннарруммы. Кто станет героем финала?

В решающем матче Лиги чемпионов сойдутся одни из лучших вратарей турнира

30 мая 2025, 12:22 | Обновлено 30 мая 2025, 12:41
139
0
Ян Зоммер против Джанлуиджи Доннарруммы. Кто станет героем финала?
Getty Images/Global Images Ukraine. Ян Зоммер

Завтра в финальном матче Лиги чемпионов сойдутся ПСЖ и Интер.

Этот матч будет интересен и с точки зрения вратарской дуэли – Ян Зоммер (Интер) против Джанлуиджи Доннаруммы (ПСЖ). Каким был сезон ЛЧ 2024/25 для голкиперов Интера и ПСЖ?

Количество сыгранных матчей:

14 –Джанлуиджи Доннарумма
13 – Ян Зоммер

Пропущенные голы:

14 –Джанлуиджи Доннарумма
11 – Ян Зоммер

Количество совершенных сейвов:

51 – Ян Зоммер
37 – Джанлуиджи Доннарумма

Количество матчей без пропущенных голов:

7 – Ян Зоммер
5 – Джанлуиджи Доннарумма

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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