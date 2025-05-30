Ян Зоммер против Джанлуиджи Доннарруммы. Кто станет героем финала?

Завтра в финальном матче Лиги чемпионов сойдутся ПСЖ и Интер.

Этот матч будет интересен и с точки зрения вратарской дуэли – Ян Зоммер (Интер) против Джанлуиджи Доннаруммы (ПСЖ). Каким был сезон ЛЧ 2024/25 для голкиперов Интера и ПСЖ?

Количество сыгранных матчей:

14 –Джанлуиджи Доннарумма

13 – Ян Зоммер

Пропущенные голы:

14 –Джанлуиджи Доннарумма

11 – Ян Зоммер

Количество совершенных сейвов:

51 – Ян Зоммер

37 – Джанлуиджи Доннарумма

Количество матчей без пропущенных голов:

7 – Ян Зоммер

5 – Джанлуиджи Доннарумма