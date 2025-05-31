Предатель Анатолий Тимощук, который до сих пор обогащается кровавыми рублями и работает в питерском «Зените», заявил, что рассчитывает на возвращение всех наград, полученных в Украине.

«Мне должны вернуть все награды – это решение высшей спортивной инстанции Европы. Если будут какие-то другие действия – я их обжалую. Я всегда буду защищать свое имя», – заявил Тимощук российским СМИ.

Напомним, что предатель Украины Анатолий Тимощук выиграл Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне против Украинской ассоциации футбола.