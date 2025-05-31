Другие новости31 мая 2025, 23:09 |
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Анатолий ТИМОЩУК: «Вы обязаны мне это вернуть»
Предатель хочет вернуть награды, полученные в Украине
31 мая 2025, 23:09 |
2457
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Предатель Анатолий Тимощук, который до сих пор обогащается кровавыми рублями и работает в питерском «Зените», заявил, что рассчитывает на возвращение всех наград, полученных в Украине.
«Мне должны вернуть все награды – это решение высшей спортивной инстанции Европы. Если будут какие-то другие действия – я их обжалую. Я всегда буду защищать свое имя», – заявил Тимощук российским СМИ.
Напомним, что предатель Украины Анатолий Тимощук выиграл Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне против Украинской ассоциации футбола.
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Комментарии 9
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Пішов ти НАХУ..Й !
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Иди накуй жаба кацапская!!!
Тобі падло мотузка і мило.В тебе немає ім'я там тільки купа лайна
Так приїжджай і забирай
Типовий поліцай часів другої світової війни...
Який же він чорт , просто бридка мерзота
Не понял, все медали у него, никто их у него , физически не забирал. Просто их аннулировали у него, так всегда поступали с предателями - лишали званий, наград, должностей, и , иногда - жизни ....
Сука ви долбні який зрадник, це футболіст який своєю роботою заробив ці нагородити, до чого тут політика імбицили, пс смерть тцкунам
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