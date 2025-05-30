30 мая, в рамках третьего круга Ронал Гаррос свой матч проведут Элина Свитолина (WTA 14) и Бернарда Пера (WTA 83).

Встреча начнется в 17:30 по киевскому времени.

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Элина Свитолина

Украинка проводит хороший сезон, что положительно отражается и на рейтинге, она поднялась на девять позиций со старта года. Результаты Свитолиной на грунте впечатляют, 14 побед в 16 матчах. На счету Элины выигранный турнир в Руане, полуфинал Мадрида и четвертьфинал в Риме.

На Ролан Гаррос спортсменка начала с разгромной победы над Зейнеп Сонмез из Турции – 6:1, 6:1. Серьезное сопротивление оказала венгерка Анна Бондар, хотя и этот матч удалось закрыть в двух партиях – 7:6, 7:5.

У местной публики есть повод поддерживать Свитолину, учитывая тот факт, что ее мужем является французский теннисист Гаэль Монфис. В случае победы, есть шанс сыграть против землячки Стародубцевой, но той надо обыграть Жасмин Паолини.

Бернарда Пера

Опытная американка проводит не самый яркий сезон, на ее счету 14 побед при 15 поражениях. Только раз Пера выиграла три матча кряду, это было в Майами, но две победы было в квалификации. На грунте теннисистка успела провести 11 поединков, в которых смогла одержать 5 побед.

Этот турнир спортсменка начала с победы над француженкой Каролин Гарсией – 6:4, 6:4. Тяжелой была битва против 19-й ракетки мира хорватки Донны Векич, в которой Пера считалась андердогом, но в итоге смогла выиграть в трех сетах – 6:2, 4:6, 7:6. Американка не самый опасный середняк, в текущем сезоне она потеряла 12 позиций в мировом рейтинге.

Личные встречи

Теннисистки играли между собой всего раз, хотя результат той встречи не так важен, она состоялась в далеком 2013-м году на грунтовом турнире в Праге. Свитолина в упомянутом матче одержала победу – 6:1, 3:6, 6:4.

Прогноз

Свитолина большой фаворит этой пары, она выше классом, находится в отличной форме, поэтому должна проходить дальше. Американка не впечатляет стабильностью, нет предпосылок для мощного выступления и на этом турнире.

Можно рискнуть взять победу украинской спортсменки с форой -5,5 геймов. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,63.

Прогноз Sport.ua Элина Свитолина Бернарда Пера Фора Свитолиной (-5.5) 1.63 Сделать ставку

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