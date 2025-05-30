Юлия Стародубцева – Жасмин Паолини. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос
Поединок 1/16 финала состоится 30 мая и начнется не ранее 16:30 по Киеву
30 мая, в третьем круге Ролан Гаррос, свою игру проведут Жасмин Паолини (WTA 4) и Юлия Стародубцева (WTA 81).
Встреча начнется в 16:30 по киевскому времени.
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Юлия Стародубцева
После слабого старта сезона Стародубцева смогла набрать неплохие обороты, на харде у нее всего три победы в 12 играх, лучше результаты на грунте, 9 побед в 16 противостояниях.
Ролан Гаррос украинка начала с квалификации, где обыграла бельгийку Вандевинкель – 6:3, 6:1, далее была сложная битва против словенки Тамары Зиданшек, которую удалось пройти – 3:6, 6:2, 6:3. За право играть в основной сетке Стародубцева уступила чешке Саре Бейлек – 0:6, 4:6. Борьба на турнире не завершилась, ведь повезло стать лаки-лузером.
В первом круге основной сетки удалось обыграть немку Тамару Корпач – 2:6, 6:1, 6:4. Украинка во втором круге прошла «нейтралку» Анастасию Потапову – 7:6, 6:2, причем соперница считалась большим фаворитом. После того, как Стародубцева дошла до четвертого круга Мадрида, она поверила в себя, она действительно способна обыгрывать соперниц топ-уровня.
Жасмин Паолини
Итальянская теннисистка на солидном уровне проводит этот сезон, особенно, его грунтовую часть. Паолини играла в полуфиналах Майами и Штутгарта, а недавно выиграла турнир в Риме, что прибавило уверенности, к тому же, спортсменка взяла титул дома.
В прошлом сезоне спортсменка играла в финале Ролан Гаррос, но без шансов уступила в битве за титул Иге Свентек – 2:6, 1:6. Этот турнир итальянка начала с тяжелой победы над китаянкой Юань – 6:1, 4:6, 6:3. Проще было во втором круге, когда удалось обыграть австралийку Айлу Томлянович – 6:3, 6:3. У итальянки стабильная первая подача, примерно 70% в стартовых двух встречах.
Прогноз
Итальянскую спортсменку обоснованно считают фаворитом этой пары, на ее стороне опыт, хорошая форма, а также высокое место в рейтинге. Ранее теннисистки никогда между собой не играли. Стародубцева в хорошей форме, поэтому она может показать теннис солидного уровня.
С итальянкой можно играть, она не задавливает соперниц мощными ударами. Вполне приемлемой здесь выглядит ставка на тотал больше 17,5 геймов. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,80.
16:30
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