30 мая, в третьем круге Ролан Гаррос, свою игру проведут Жасмин Паолини (WTA 4) и Юлия Стародубцева (WTA 81).

Встреча начнется в 16:30 по киевскому времени.

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Юлия Стародубцева

После слабого старта сезона Стародубцева смогла набрать неплохие обороты, на харде у нее всего три победы в 12 играх, лучше результаты на грунте, 9 побед в 16 противостояниях.

Ролан Гаррос украинка начала с квалификации, где обыграла бельгийку Вандевинкель – 6:3, 6:1, далее была сложная битва против словенки Тамары Зиданшек, которую удалось пройти – 3:6, 6:2, 6:3. За право играть в основной сетке Стародубцева уступила чешке Саре Бейлек – 0:6, 4:6. Борьба на турнире не завершилась, ведь повезло стать лаки-лузером.

В первом круге основной сетки удалось обыграть немку Тамару Корпач – 2:6, 6:1, 6:4. Украинка во втором круге прошла «нейтралку» Анастасию Потапову – 7:6, 6:2, причем соперница считалась большим фаворитом. После того, как Стародубцева дошла до четвертого круга Мадрида, она поверила в себя, она действительно способна обыгрывать соперниц топ-уровня.

Жасмин Паолини

Итальянская теннисистка на солидном уровне проводит этот сезон, особенно, его грунтовую часть. Паолини играла в полуфиналах Майами и Штутгарта, а недавно выиграла турнир в Риме, что прибавило уверенности, к тому же, спортсменка взяла титул дома.

В прошлом сезоне спортсменка играла в финале Ролан Гаррос, но без шансов уступила в битве за титул Иге Свентек – 2:6, 1:6. Этот турнир итальянка начала с тяжелой победы над китаянкой Юань – 6:1, 4:6, 6:3. Проще было во втором круге, когда удалось обыграть австралийку Айлу Томлянович – 6:3, 6:3. У итальянки стабильная первая подача, примерно 70% в стартовых двух встречах.

Прогноз

Итальянскую спортсменку обоснованно считают фаворитом этой пары, на ее стороне опыт, хорошая форма, а также высокое место в рейтинге. Ранее теннисистки никогда между собой не играли. Стародубцева в хорошей форме, поэтому она может показать теннис солидного уровня.

С итальянкой можно играть, она не задавливает соперниц мощными ударами. Вполне приемлемой здесь выглядит ставка на тотал больше 17,5 геймов. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,80.

Прогноз Sport.ua Юлия Стародубцева Жасмин Паолини Тотал больше 17.5 1.80 Сделать ставку

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