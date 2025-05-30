Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Юлия Стародубцева – Жасмин Паолини. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
30 мая 2025, 10:35 |
135
0

Юлия Стародубцева – Жасмин Паолини. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос

Поединок 1/16 финала состоится 30 мая и начнется не ранее 16:30 по Киеву

30 мая 2025, 10:35 |
135
0
Юлия Стародубцева – Жасмин Паолини. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос
Коллаж Sport.ua

30 мая, в третьем круге Ролан Гаррос, свою игру проведут Жасмин Паолини (WTA 4) и Юлия Стародубцева (WTA 81).

Встреча начнется в 16:30 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Юлия Стародубцева

После слабого старта сезона Стародубцева смогла набрать неплохие обороты, на харде у нее всего три победы в 12 играх, лучше результаты на грунте, 9 побед в 16 противостояниях.

Ролан Гаррос украинка начала с квалификации, где обыграла бельгийку Вандевинкель – 6:3, 6:1, далее была сложная битва против словенки Тамары Зиданшек, которую удалось пройти – 3:6, 6:2, 6:3. За право играть в основной сетке Стародубцева уступила чешке Саре Бейлек – 0:6, 4:6. Борьба на турнире не завершилась, ведь повезло стать лаки-лузером.

В первом круге основной сетки удалось обыграть немку Тамару Корпач – 2:6, 6:1, 6:4. Украинка во втором круге прошла «нейтралку» Анастасию Потапову – 7:6, 6:2, причем соперница считалась большим фаворитом. После того, как Стародубцева дошла до четвертого круга Мадрида, она поверила в себя, она действительно способна обыгрывать соперниц топ-уровня.

Жасмин Паолини

Итальянская теннисистка на солидном уровне проводит этот сезон, особенно, его грунтовую часть. Паолини играла в полуфиналах Майами и Штутгарта, а недавно выиграла турнир в Риме, что прибавило уверенности, к тому же, спортсменка взяла титул дома.

В прошлом сезоне спортсменка играла в финале Ролан Гаррос, но без шансов уступила в битве за титул Иге Свентек – 2:6, 1:6. Этот турнир итальянка начала с тяжелой победы над китаянкой Юань – 6:1, 4:6, 6:3. Проще было во втором круге, когда удалось обыграть австралийку Айлу Томлянович – 6:3, 6:3. У итальянки стабильная первая подача, примерно 70% в стартовых двух встречах.

Прогноз

Итальянскую спортсменку обоснованно считают фаворитом этой пары, на ее стороне опыт, хорошая форма, а также высокое место в рейтинге. Ранее теннисистки никогда между собой не играли. Стародубцева в хорошей форме, поэтому она может показать теннис солидного уровня.

С итальянкой можно играть, она не задавливает соперниц мощными ударами. Вполне приемлемой здесь выглядит ставка на тотал больше 17,5 геймов. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,80.

Прогноз Sport.ua
Юлия Стародубцева
30.05.2025 -
16:30
Жасмин Паолини
Тотал больше 17.5 1.80 Сделать ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ООО «СЛОТС Ю.ЭЙ.» Лицензия на ведение деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности в сети Интернет от 05.12.2024 (Решение Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей №559 от 21.11.2024). Срок действия лицензии 5 лет.

По теме:
Элина Свитолина – Бернарда Пера. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2025
Гонконг – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Аль-Иттихад – Аль-Кадисия. Прогноз и анонс на финал Кубка СА
Юлия Стародубцева Жасмин Паолини Ролан Гаррос 2025 прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Владимир КЛИЧКО: «Я всегда знал, что мы с ним скоро проведем бой»
Бокс | 30 мая 2025, 07:40 0
Владимир КЛИЧКО: «Я всегда знал, что мы с ним скоро проведем бой»
Владимир КЛИЧКО: «Я всегда знал, что мы с ним скоро проведем бой»

Легендарный боксер о спаррингах с Фьюри и Джошуа

В решающем матче Кубка Стэнли состоится рематч прошлогоднего финала
Хоккей | 30 мая 2025, 09:23 3
В решающем матче Кубка Стэнли состоится рематч прошлогоднего финала
В решающем матче Кубка Стэнли состоится рематч прошлогоднего финала

Эдмонтон Ойлерс встретится с Флоридой Пантерс

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер начнет сезон с 1-го раунда квалификации Лиги Европы
Футбол | 29.05.2025, 21:59
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер начнет сезон с 1-го раунда квалификации Лиги Европы
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер начнет сезон с 1-го раунда квалификации Лиги Европы
Выложился полностью. Монфис в суперматче проиграл пятой ракетке на РГ-2025
Теннис | 30.05.2025, 00:50
Выложился полностью. Монфис в суперматче проиграл пятой ракетке на РГ-2025
Выложился полностью. Монфис в суперматче проиграл пятой ракетке на РГ-2025
ОФИЦИАЛЬНО. Назван клуб, который в сезоне 2025/26 будет тренировать Ротань
Футбол | 29.05.2025, 21:31
ОФИЦИАЛЬНО. Назван клуб, который в сезоне 2025/26 будет тренировать Ротань
ОФИЦИАЛЬНО. Назван клуб, который в сезоне 2025/26 будет тренировать Ротань
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Модрич получил неожиданное предложение из Европы. Это не топ-лига
Модрич получил неожиданное предложение из Европы. Это не топ-лига
28.05.2025, 16:30 1
Футбол
Журналист – о поступке Мудрика: «Это очень странно. Мареска был ошеломлен»
Журналист – о поступке Мудрика: «Это очень странно. Мареска был ошеломлен»
29.05.2025, 12:44 6
Футбол
Промоутер: «Он побьет Усика, это 100%, но не сейчас»
Промоутер: «Он побьет Усика, это 100%, но не сейчас»
29.05.2025, 00:25 1
Бокс
Камбек с 0:4. Ястремская выбила 12-ю ракетку и вышла в 1/16 финала РГ-2025
Камбек с 0:4. Ястремская выбила 12-ю ракетку и вышла в 1/16 финала РГ-2025
28.05.2025, 22:01 33
Теннис
Барселона приняла решение о будущем Левандовски
Барселона приняла решение о будущем Левандовски
28.05.2025, 21:11
Футбол
Реал хочет подписать лучшего игрока в мире. Придется отдать Беллингема
Реал хочет подписать лучшего игрока в мире. Придется отдать Беллингема
28.05.2025, 12:28 2
Футбол
Лаки-лузер в огне. Стародубцева наказала россиянку во втором раунде РГ-2025
Лаки-лузер в огне. Стародубцева наказала россиянку во втором раунде РГ-2025
28.05.2025, 17:15 53
Теннис
Александр УСИК: «Мне тоже больно. Это твои проблемы»
Александр УСИК: «Мне тоже больно. Это твои проблемы»
29.05.2025, 07:37 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем