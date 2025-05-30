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Саудовская Аравия
30 мая 2025, 10:27 | Обновлено 30 мая 2025, 11:10
79
0

Аль-Иттихад – Аль-Кадисия. Прогноз и анонс на финал Кубка СА

Поединок состоится 30 мая в 21:00 по Киеву

30 мая 2025, 10:27 | Обновлено 30 мая 2025, 11:10
79
0
Аль-Иттихад – Аль-Кадисия. Прогноз и анонс на финал Кубка СА
Getty Images/Global Images Ukraine. Аль-Иттихад

30 мая на «Король Абдалла Спортс Сити» пройдет финальный матч Королевского кубка Саудовской Аравии, в котором «Аль-Иттихад» встретится с «Аль-Кадисией». Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени.

«Аль-Иттихад»

Команда в 2023-м году, уже после того, как конкурент, «Аль-Наср», прогремел зимним подписанием Роналду, сумела выиграть чемпионскую гонку. А потом и сама получила мощное, звездное усиление в следующее межсезонье... И провалила розыгрыш 2023/2024, придя к финишу только пятой.

Поднимать клуб назад на вершину вызвался Лоран Блан. Он смог найти подход к подопечным, в том числе и к земляку, Бензема, что до этого в основном разочаровывал. Итогом стало досрочно оформленное первое место. И даже взяв его, на кураже чемпион продолжал побеждать своих противников. Ну, а теперь он, безусловно, не откажется присовокупить и еще одну награду, оформляя «золотой дубль», тем более что играть предстоит фактически на собственном поле.

«Аль-Кадисия»

Клуб в любом случае провел хороший, выдающийся сезон. Это ведь довольно скромный проект, чьи трофеи, как раз кубкового формата, пришлись на 90-е годы прошлого века. А сейчас он превратился в «лифт». Вот и в 2024-м году получилось выиграть второй дивизион и вернуться в «элиту».

Под новый старт нашли возможность для усиления, подписав Кастельса, Начо и Обамеянга. И они не подвели, помогая новичку выдать сенсационно высокие результаты. Он не просто не боролся за выживание – до последнего тура шла гонка с самим «Аль-Насром» за третье место. В последнем туре с «Аль-Хилалем», впрочем, уступили, из-за чего ограничились лишь четвертой позиции - впрочем, что стало все равно прыжком выше головы. При этом еще и в кубке успели добраться до финала.

Статистика личных встреч

У «Аль-Иттихада» было четыре победы кряду в официальных поединках, в том числе и осенью. Но в марте «Аль-Кадисия» дома свела матч к 1-1.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут особенной борьбы от этой пары, хотя и не ставят крест на гостях. Но тем выгоднее ставить на победу хозяев в основное время (коэффициент – 2,17).

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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