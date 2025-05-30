Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЛНЗ попрощается с молодым украинским голкипером. Он играет в другом клубе
Украина. Премьер лига
30 мая 2025, 10:22 | Обновлено 30 мая 2025, 10:43
924
0

ЛНЗ попрощается с молодым украинским голкипером. Он играет в другом клубе

Иван Дубовой сменит клубную прописку

30 мая 2025, 10:22 | Обновлено 30 мая 2025, 10:43
924
0
ЛНЗ попрощается с молодым украинским голкипером. Он играет в другом клубе
ЛНЗ. Иван Дубовой

Украинский голкипер Иван Дубовой, принадлежащий черкасскому ЛНЗ, сменит клубную прописку в летнее трансферное окно.

По информации источника, в расположении «фиолетовых» не рассчитывают на молодого голкипера и готовы попрощаться с футболистом. Пока неизвестно, где именно Иван продолжит карьеру.

Последний сезон 20-летний голкипер провел на правах аренды в Тростянце. Голкипер сыграл в 19 матчах, пропустив 17 голов.

Ранее сообщалось, что бывший капитан ЛНЗ покинет клуб. На футболиста уже несколько претендентов из Украинской Премьер-лиги.

По теме:
Первая лига. Последний тур, 30 мая. Смотреть онлайн. LIVE
Экс-коуч Александрии: «Мы бы стали чемпионами. Говорили без него нам жопа»
Три игрока (с альтернативой) из УПЛ, которые помогли бы Динамо усилиться
Тростянец ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Назван клуб, который в сезоне 2025/26 будет тренировать Ротань
Футбол | 29 мая 2025, 21:31 48
ОФИЦИАЛЬНО. Назван клуб, который в сезоне 2025/26 будет тренировать Ротань
ОФИЦИАЛЬНО. Назван клуб, который в сезоне 2025/26 будет тренировать Ротань

Украинский специалист выбрал «Полесье»

Проблемы для Довбика. В Рому может перейти лучший бомбардир Серии А
Футбол | 30 мая 2025, 09:51 4
Проблемы для Довбика. В Рому может перейти лучший бомбардир Серии А
Проблемы для Довбика. В Рому может перейти лучший бомбардир Серии А

Джан Пьеро Гасперини спросил Марио Ретеги, готов ли тот перейти в римский клуб

Хаби АЛОНСО: «Ты станешь ключевым игроком Реала в новом сезоне»
Футбол | 30.05.2025, 03:47
Хаби АЛОНСО: «Ты станешь ключевым игроком Реала в новом сезоне»
Хаби АЛОНСО: «Ты станешь ключевым игроком Реала в новом сезоне»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я пришел сюда не за деньгами. Иду к новой цели»
Футбол | 30.05.2025, 11:18
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я пришел сюда не за деньгами. Иду к новой цели»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я пришел сюда не за деньгами. Иду к новой цели»
Легенду Барселоны выгоняют из клуба. Месси зол и будет действовать
Футбол | 29.05.2025, 12:59
Легенду Барселоны выгоняют из клуба. Месси зол и будет действовать
Легенду Барселоны выгоняют из клуба. Месси зол и будет действовать
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
19-я ракетка вылетела. Определена соперница Свитолиной в 3-м раунде РГ-2025
19-я ракетка вылетела. Определена соперница Свитолиной в 3-м раунде РГ-2025
28.05.2025, 17:50 8
Теннис
Барселона приняла решение о будущем Левандовски
Барселона приняла решение о будущем Левандовски
28.05.2025, 21:11
Футбол
С командой не праздновал. Известно, зачем Мудрик приехал в Польшу
С командой не праздновал. Известно, зачем Мудрик приехал в Польшу
29.05.2025, 07:00 1
Футбол
Сенсационный трансфер. Анчелотти пригласил Модрича присоединиться к нему
Сенсационный трансфер. Анчелотти пригласил Модрича присоединиться к нему
29.05.2025, 10:51 1
Футбол
Мендеш получил отказ по Лунину. Клуб больше не хочет видеть украинца
Мендеш получил отказ по Лунину. Клуб больше не хочет видеть украинца
28.05.2025, 15:59 8
Футбол
Александр УСИК: «Мне тоже больно. Это твои проблемы»
Александр УСИК: «Мне тоже больно. Это твои проблемы»
29.05.2025, 07:37 1
Бокс
Промоутер: «Он побьет Усика, это 100%, но не сейчас»
Промоутер: «Он побьет Усика, это 100%, но не сейчас»
29.05.2025, 00:25 1
Бокс
Украина впервые в 21 веке обыграла Польшу в волейбол
Украина впервые в 21 веке обыграла Польшу в волейбол
28.05.2025, 23:37 18
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем