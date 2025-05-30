ЛНЗ попрощается с молодым украинским голкипером. Он играет в другом клубе
Иван Дубовой сменит клубную прописку
Украинский голкипер Иван Дубовой, принадлежащий черкасскому ЛНЗ, сменит клубную прописку в летнее трансферное окно.
По информации источника, в расположении «фиолетовых» не рассчитывают на молодого голкипера и готовы попрощаться с футболистом. Пока неизвестно, где именно Иван продолжит карьеру.
Последний сезон 20-летний голкипер провел на правах аренды в Тростянце. Голкипер сыграл в 19 матчах, пропустив 17 голов.
Ранее сообщалось, что бывший капитан ЛНЗ покинет клуб. На футболиста уже несколько претендентов из Украинской Премьер-лиги.
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