ЛНЗ попрощается с молодым украинским голкипером. Он играет в другом клубе

Украинский голкипер Иван Дубовой, принадлежащий черкасскому ЛНЗ, сменит клубную прописку в летнее трансферное окно.

По информации источника, в расположении «фиолетовых» не рассчитывают на молодого голкипера и готовы попрощаться с футболистом. Пока неизвестно, где именно Иван продолжит карьеру.

Последний сезон 20-летний голкипер провел на правах аренды в Тростянце. Голкипер сыграл в 19 матчах, пропустив 17 голов.

Ранее сообщалось, что бывший капитан ЛНЗ покинет клуб. На футболиста уже несколько претендентов из Украинской Премьер-лиги.