На Ролан Гаррос 30 мая сыграют три украинки, интересен будет матч Даяна Ястремская (WTA 48) и Людмила Самсонова (WTA 18).

Старт встречи третьего круга запланирован на 13:30 по киевскому времени.

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Даяна Ястремская

В этом сезоне украинская спортсменка играет с переменным успехом, на ее счету 17 побед в 28 матчах. На грунте Ястремская выиграла 5 встреч из восьми. Теннисистка неплохо смотрелась в Индиан-Уэллс и Дубае, но в обоих случаях вылетала в третьем круге, уступая польке Иге Свентек. Был шанс взять титул в Линце, тогда Ястремская была в блестящей форме, но проиграла финал «нейтралке» Александровой в трех сетах.

На Ролан Гаррос украинка начала с победы над Дестени Аявой из Австралии – 7:5, 6:1, ничего особенного в этой виктории нет, ведь Даяна считалась большим фаворитом. Тяжелая битва ожидалась против 12-й ракетки мира, «нейтралки» Дианы Шнайдер, в первой партии Ястремская отыгралась с 0:4, взяв сет 7:5. По другому сценарию развивалась вторая партия, где уже украинка вела 4:2, но соперница сравняла счет, украинская спортсменка смогла все-таки закрыть матч в двух партиях – 7:5, 7:5.

Людмила Самсонова

Хоть Самсонова и входит в топ-20, феноменальными результатами в этом сезоне она не выделялась, титулов не выигрывала. На последнем турнире в Страсбурге «нейтралка» смогла дойти до финала, там она уступила Елене Рыбакиной – 1:6, 7:6, 1:6.

В свой актив спортсменка может записать четвертьфинал Индиан-Уэллс, где проиграла первой ракетке мира Арине Соболенко. Также был полуфинал в Аделаиде. Теннисистка в общей сложности провела 28 матчей, одержав 16 побед, на грунте у нее 7 выигранных встреч из 11.

Свой первый матч на Ролан Гаррос Сасмонова выиграла у Маяр Шериф из Египта – 7:6, 6:2. Во втором круге была победа над малоизвестной испанкой Лейре Ромеро Гормас – 6:3, 6:3. Предстоящая встреча станет первым серьезным испытанием на турнире.

Прогноз

Теннисистки ранее между собой никогда не играли, а в предстоящей битве букмекеры отдают небольшой перевес Самсоновой. Ожидаю увидеть интересный матч, где шансы на победу у Ястремской, как минимум не хуже, чем у соперницы.

Я думаю, здесь может зайти ставка тотал больше 20,5 геймов. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,70.

Прогноз Sport.ua Даяна Ястремская Людмила Самсонова Тотал больше 20.5 1.70 Сделать ставку

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