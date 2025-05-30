Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Даяна Ястремская – Людмила Самсонова. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
30 мая 2025, 09:57 | Обновлено 30 мая 2025, 10:02
438
0

Даяна Ястремская – Людмила Самсонова. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос

Поединок 1/16 финала состоится 30 мая и начнется не ранее 13:30 по Киеву

30 мая 2025, 09:57 | Обновлено 30 мая 2025, 10:02
438
0
Даяна Ястремская – Людмила Самсонова. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос
Коллаж Sport.ua

На Ролан Гаррос 30 мая сыграют три украинки, интересен будет матч Даяна Ястремская (WTA 48) и Людмила Самсонова (WTA 18).

Старт встречи третьего круга запланирован на 13:30 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Даяна Ястремская

В этом сезоне украинская спортсменка играет с переменным успехом, на ее счету 17 побед в 28 матчах. На грунте Ястремская выиграла 5 встреч из восьми. Теннисистка неплохо смотрелась в Индиан-Уэллс и Дубае, но в обоих случаях вылетала в третьем круге, уступая польке Иге Свентек. Был шанс взять титул в Линце, тогда Ястремская была в блестящей форме, но проиграла финал «нейтралке» Александровой в трех сетах.

На Ролан Гаррос украинка начала с победы над Дестени Аявой из Австралии – 7:5, 6:1, ничего особенного в этой виктории нет, ведь Даяна считалась большим фаворитом. Тяжелая битва ожидалась против 12-й ракетки мира, «нейтралки» Дианы Шнайдер, в первой партии Ястремская отыгралась с 0:4, взяв сет 7:5. По другому сценарию развивалась вторая партия, где уже украинка вела 4:2, но соперница сравняла счет, украинская спортсменка смогла все-таки закрыть матч в двух партиях – 7:5, 7:5.

Людмила Самсонова

Хоть Самсонова и входит в топ-20, феноменальными результатами в этом сезоне она не выделялась, титулов не выигрывала. На последнем турнире в Страсбурге «нейтралка» смогла дойти до финала, там она уступила Елене Рыбакиной – 1:6, 7:6, 1:6.

В свой актив спортсменка может записать четвертьфинал Индиан-Уэллс, где проиграла первой ракетке мира Арине Соболенко. Также был полуфинал в Аделаиде. Теннисистка в общей сложности провела 28 матчей, одержав 16 побед, на грунте у нее 7 выигранных встреч из 11.

Свой первый матч на Ролан Гаррос Сасмонова выиграла у Маяр Шериф из Египта – 7:6, 6:2. Во втором круге была победа над малоизвестной испанкой Лейре Ромеро Гормас – 6:3, 6:3. Предстоящая встреча станет первым серьезным испытанием на турнире.

Прогноз

Теннисистки ранее между собой никогда не играли, а в предстоящей битве букмекеры отдают небольшой перевес Самсоновой. Ожидаю увидеть интересный матч, где шансы на победу у Ястремской, как минимум не хуже, чем у соперницы.

Я думаю, здесь может зайти ставка тотал больше 20,5 геймов. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,70.

Прогноз Sport.ua
Даяна Ястремская
30.05.2025 -
13:30
Людмила Самсонова
Тотал больше 20.5 1.70 Сделать ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ООО «СЛОТС Ю.ЭЙ.» Лицензия на ведение деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности в сети Интернет от 05.12.2024 (Решение Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей №559 от 21.11.2024). Срок действия лицензии 5 лет.

По теме:
Элина Свитолина – Бернарда Пера. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2025
Гонконг – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Юлия Стародубцева – Жасмин Паолини. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос
Даяна Ястремская Людмила Самсонова Ролан Гаррос 2025 прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сенсационный трансфер. Анчелотти пригласил Модрича присоединиться к нему
Футбол | 29 мая 2025, 10:51 1
Сенсационный трансфер. Анчелотти пригласил Модрича присоединиться к нему
Сенсационный трансфер. Анчелотти пригласил Модрича присоединиться к нему

Давиде Анчелотти намерен пригласить легендарного хорвата в «Глазго Рейнджерс»

24-кратный победитель турниров Grand Slam вышел в третий раунд РГ
Теннис | 29 мая 2025, 21:49 0
24-кратный победитель турниров Grand Slam вышел в третий раунд РГ
24-кратный победитель турниров Grand Slam вышел в третий раунд РГ

Новак Джокович в трех сетах разобрался с французом Корентеном Муте

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер начнет сезон с 1-го раунда квалификации Лиги Европы
Футбол | 29.05.2025, 21:59
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер начнет сезон с 1-го раунда квалификации Лиги Европы
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер начнет сезон с 1-го раунда квалификации Лиги Европы
Маркевич назвал единственное условие, при котором Динамо продаст звезду 
Футбол | 30.05.2025, 03:09
Маркевич назвал единственное условие, при котором Динамо продаст звезду 
Маркевич назвал единственное условие, при котором Динамо продаст звезду 
Офицер ВСУ – о звезде бокса из Украины: «Ты недостоин украинского хлеба»
Бокс | 30.05.2025, 09:22
Офицер ВСУ – о звезде бокса из Украины: «Ты недостоин украинского хлеба»
Офицер ВСУ – о звезде бокса из Украины: «Ты недостоин украинского хлеба»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мендеш получил отказ по Лунину. Клуб больше не хочет видеть украинца
Мендеш получил отказ по Лунину. Клуб больше не хочет видеть украинца
28.05.2025, 15:59 8
Футбол
Камбек с 0:4. Ястремская выбила 12-ю ракетку и вышла в 1/16 финала РГ-2025
Камбек с 0:4. Ястремская выбила 12-ю ракетку и вышла в 1/16 финала РГ-2025
28.05.2025, 22:01 33
Теннис
Не все так просто. Игрокам Реала не понравились первые действия Хаби Алонсо
Не все так просто. Игрокам Реала не понравились первые действия Хаби Алонсо
28.05.2025, 14:09 10
Футбол
Барселона приняла решение о будущем Левандовски
Барселона приняла решение о будущем Левандовски
28.05.2025, 21:11
Футбол
Что решит Динамо. Кризисный форвард возвращается в киевскую команду
Что решит Динамо. Кризисный форвард возвращается в киевскую команду
29.05.2025, 04:45 34
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Украина объявила о бойкоте ЧМ-2025 по дзюдо
ОФИЦИАЛЬНО. Украина объявила о бойкоте ЧМ-2025 по дзюдо
29.05.2025, 15:41 5
Другие виды
Промоутер: «Он побьет Усика, это 100%, но не сейчас»
Промоутер: «Он побьет Усика, это 100%, но не сейчас»
29.05.2025, 00:25 1
Бокс
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Он вырубит его холодным, ледяным нокаутом»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Он вырубит его холодным, ледяным нокаутом»
29.05.2025, 09:20 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем