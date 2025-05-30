Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-капитан ЛНЗ уйдет из клуба. На него претендуют три комадны УПЛ
Украина. Премьер лига
30 мая 2025, 08:28 |
778
0

Экс-капитан ЛНЗ уйдет из клуба. На него претендуют три комадны УПЛ

Виталий Бойко может сменить клубную прописку

30 мая 2025, 08:28 |
778
0
Экс-капитан ЛНЗ уйдет из клуба. На него претендуют три комадны УПЛ
ЛНЗ. Виталий Бойко

Полузащитник черкасского ЛНЗ Виталий Бойко может сменить клубную прописку в Украинской Премьер-лиге.

По информации источника, Виталий покинет расположение «фиолетовых» в летнее трансферное окно, но на него уже есть три претендента из Украинской Премьер-лиги.

Сообщается, что в услугах полузащитника заинтересован ровенский «Верес», также Виталием активно интересуется потерявшая Ивана Калюжного Эпицентр и Александрия.

В прошлом сезоне, который стал дебютным для ЛНЗ в Украинской Премьер-лиге, именно Виталий был капитаном черкасской команды, но после ухода Олега Дулуба с должности главного тренера «фиолетовых» потерял это звание и сейчас считается игроком ротации.

Действующий контракт Виталия Бойко с ЛНЗ заканчивается 31 декабря 2025 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 600 тысяч евро.

По теме:
Беллингем отказал Айнтрахту, но имеет еще одно предложение из Бундеслиги
Барселона хочет избавиться от вратаря-ветерана и нашла замену
В Мадриде нацелились на одного из лучших нападающих мира
трансферы трансферы УПЛ Виталий Бойко Верес Ровно ЛНЗ Черкассы Александрия Эпицентр Каменец-Подольский
Олег Вахоцкий Источник
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жеребьевка ЧМ-2025 U-20, переходные матчи УПЛ, Ротань в новом клубе
Футбол | 30 мая 2025, 08:27 0
Жеребьевка ЧМ-2025 U-20, переходные матчи УПЛ, Ротань в новом клубе
Жеребьевка ЧМ-2025 U-20, переходные матчи УПЛ, Ротань в новом клубе

Главные новости за 29 мая на Sport.ua

Промоутер Фьюри: «Этот молодой парень одним ударом нокаутирует Усика»
Бокс | 30 мая 2025, 01:37 1
Промоутер Фьюри: «Этот молодой парень одним ударом нокаутирует Усика»
Промоутер Фьюри: «Этот молодой парень одним ударом нокаутирует Усика»

Фрэнк Уоррен выделил Мозеса Итауму

Хаби Алонсо продаст игрока Реала, которого Анчелотти назвал лучшим в мире
Футбол | 29.05.2025, 12:37
Хаби Алонсо продаст игрока Реала, которого Анчелотти назвал лучшим в мире
Хаби Алонсо продаст игрока Реала, которого Анчелотти назвал лучшим в мире
Известные экс-футболисты Динамо могут вернуться в профессиональный футбол
Футбол | 29.05.2025, 09:08
Известные экс-футболисты Динамо могут вернуться в профессиональный футбол
Известные экс-футболисты Динамо могут вернуться в профессиональный футбол
Легенду Барселоны выгоняют из клуба. Месси зол и будет действовать
Футбол | 29.05.2025, 12:59
Легенду Барселоны выгоняют из клуба. Месси зол и будет действовать
Легенду Барселоны выгоняют из клуба. Месси зол и будет действовать
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сенсационный трансфер. Анчелотти пригласил Модрича присоединиться к нему
Сенсационный трансфер. Анчелотти пригласил Модрича присоединиться к нему
29.05.2025, 10:51 1
Футбол
Трубина хотят подписать два мировых гранда. Анатолий принял решение
Трубина хотят подписать два мировых гранда. Анатолий принял решение
29.05.2025, 07:48 7
Футбол
С командой не праздновал. Известно, зачем Мудрик приехал в Польшу
С командой не праздновал. Известно, зачем Мудрик приехал в Польшу
29.05.2025, 07:00 1
Футбол
Промоутер: «Он побьет Усика, это 100%, но не сейчас»
Промоутер: «Он побьет Усика, это 100%, но не сейчас»
29.05.2025, 00:25 1
Бокс
Украина впервые в 21 веке обыграла Польшу в волейбол
Украина впервые в 21 веке обыграла Польшу в волейбол
28.05.2025, 23:37 16
Волейбол
Свитолина добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала Ролан Гаррос
Свитолина добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала Ролан Гаррос
28.05.2025, 17:10 32
Теннис
Александр УСИК: «Мне тоже больно. Это твои проблемы»
Александр УСИК: «Мне тоже больно. Это твои проблемы»
29.05.2025, 07:37 1
Бокс
Не все так просто. Игрокам Реала не понравились первые действия Хаби Алонсо
Не все так просто. Игрокам Реала не понравились первые действия Хаби Алонсо
28.05.2025, 14:09 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем