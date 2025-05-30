Экс-капитан ЛНЗ уйдет из клуба. На него претендуют три комадны УПЛ

Полузащитник черкасского ЛНЗ Виталий Бойко может сменить клубную прописку в Украинской Премьер-лиге.

По информации источника, Виталий покинет расположение «фиолетовых» в летнее трансферное окно, но на него уже есть три претендента из Украинской Премьер-лиги.

Сообщается, что в услугах полузащитника заинтересован ровенский «Верес», также Виталием активно интересуется потерявшая Ивана Калюжного Эпицентр и Александрия.

В прошлом сезоне, который стал дебютным для ЛНЗ в Украинской Премьер-лиге, именно Виталий был капитаном черкасской команды, но после ухода Олега Дулуба с должности главного тренера «фиолетовых» потерял это звание и сейчас считается игроком ротации.

Действующий контракт Виталия Бойко с ЛНЗ заканчивается 31 декабря 2025 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 600 тысяч евро.