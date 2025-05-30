Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ужас на поле. Игрок в Польше получил открытый перелом в матче плей-офф
Польша
30 мая 2025, 02:12 | Обновлено 30 мая 2025, 05:17
150
0

Ужас на поле. Игрок в Польше получил открытый перелом в матче плей-офф

Команды решали, кто продолжит играть в элитном дивизионе Польши

30 мая 2025, 02:12 | Обновлено 30 мая 2025, 05:17
150
0
Ужас на поле. Игрок в Польше получил открытый перелом в матче плей-офф
PAP/Łukasz Gągulski

29 мая в матче плей-офф за сохранение прописки в чемпионате Польши встретились «Висла» Краков и «Медь» Легница.

На 59-й минуте матча нога игрока «Вислы» Рафаэля Микульца столкнулась с Юлиушем Летневским. В результате – ужасный перелом.

Известный спортивный врач Дмитрий Бабелюк прокомментировал характер травмы.

«В этом матче столкновение игроков команд привело к ужасной травме защитника «Вислы», который получил открытый перелом голеней.

Также очень похоже на вывих в голеностопе и разрыв синдесмоза.

Механизм довольно нетипичный, ведь при прямом ударе не так часто кости настолько рассыпаются.

Но случилось, как случилось. Рафаэля Микульца скорая забрала прямо с поля. Скорее всего, игрока прооперируют прямо сегодня, ведь репозицию костей и сустава следует делать как можно быстрее и точно в варианте операции, которая будет более надежным методом в восстановлении игрока после такой травмы».

В первом матче полуфинала плей-офф «Висла» Краков уступила в матче с «Медзь» Легница (0:1), а «Висла» Плоцк обыграла «Полонию» Варшава (2:1). В финале плей-офф за путевку в элиту 1 июня сыграют «Висла» Плоцк и «Медзь» Легница.

По теме:
Один из лучших бомбардиров УПЛ хочет сменить клуб. Это не будет легко
Четвертьфиналист РГ-2024 снялся с матча, в котором вел 2:0 по сетам
НАЗАРЕНКО: «Для полного восстановления мне нужен еще месяц»
Дмитрий Бабелюк чемпионат Польши по футболу Висла Краков Медзь Легница травма травма ноги перелом ноги
Александр Сильченко Источник: Hospital Pass
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Назван клуб, который в сезоне 2025/26 будет тренировать Ротань
Футбол | 29 мая 2025, 21:31 46
ОФИЦИАЛЬНО. Назван клуб, который в сезоне 2025/26 будет тренировать Ротань
ОФИЦИАЛЬНО. Назван клуб, который в сезоне 2025/26 будет тренировать Ротань

Украинский специалист выбрал «Полесье»

Виталий ПЕРВАК: «Проиграли только первый тайм. Впереди – еще один»
Футбол | 30 мая 2025, 04:13 0
Виталий ПЕРВАК: «Проиграли только первый тайм. Впереди – еще один»
Виталий ПЕРВАК: «Проиграли только первый тайм. Впереди – еще один»

«Левый Берег» уступил «Металлисту 1925»

Журналист – о поступке Мудрика: «Это очень странно. Мареска был ошеломлен»
Футбол | 29.05.2025, 12:44
Журналист – о поступке Мудрика: «Это очень странно. Мареска был ошеломлен»
Журналист – о поступке Мудрика: «Это очень странно. Мареска был ошеломлен»
В Барселону может перейти легенда Реала. Как такое возможно?
Футбол | 29.05.2025, 08:51
В Барселону может перейти легенда Реала. Как такое возможно?
В Барселону может перейти легенда Реала. Как такое возможно?
Александр УСИК: «Мне тоже больно. Это твои проблемы»
Бокс | 29.05.2025, 07:37
Александр УСИК: «Мне тоже больно. Это твои проблемы»
Александр УСИК: «Мне тоже больно. Это твои проблемы»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Дочь легенды Динамо чуть не умерла во время атаки рф
ФОТО. Дочь легенды Динамо чуть не умерла во время атаки рф
28.05.2025, 02:56
Футбол
Лаки-лузер в огне. Стародубцева наказала россиянку во втором раунде РГ-2025
Лаки-лузер в огне. Стародубцева наказала россиянку во втором раунде РГ-2025
28.05.2025, 17:15 53
Теннис
Мендеш получил отказ по Лунину. Клуб больше не хочет видеть украинца
Мендеш получил отказ по Лунину. Клуб больше не хочет видеть украинца
28.05.2025, 15:59 8
Футбол
Свитолина добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала Ролан Гаррос
Свитолина добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала Ролан Гаррос
28.05.2025, 17:10 32
Теннис
Сын легенды закончил играть за Динамо U-19. Что дальше для хавбека
Сын легенды закончил играть за Динамо U-19. Что дальше для хавбека
28.05.2025, 04:55 9
Футбол
Модрич получил неожиданное предложение из Европы. Это не топ-лига
Модрич получил неожиданное предложение из Европы. Это не топ-лига
28.05.2025, 16:30 1
Футбол
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Он вырубит его холодным, ледяным нокаутом»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Он вырубит его холодным, ледяным нокаутом»
29.05.2025, 09:20 2
Бокс
У самого перспективного супертяжа проблема – слишком много нокаутов
У самого перспективного супертяжа проблема – слишком много нокаутов
28.05.2025, 04:55 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем