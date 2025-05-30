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Лига чемпионов
30 мая 2025, 00:22 |
168
1

Мюнхен в рекордный раз примет финал Лиги чемпионов

В поединке за титул победителя сыграют между собой «ПСЖ» и «Интер»

30 мая 2025, 00:22 |
168
1
Мюнхен в рекордный раз примет финал Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Альянц Арена

Мюнхен в четвертый раз в своей истории примет финал Лиги чемпионов, в котором сойдутся «ПСЖ» и «Интер».

Финалы в 1993 и 1997 годах принимал Олимпиаштадион, в 2012 году – Альянц-Арена. Последний стадион станет местом проведения очередного финала.

1993: «Марсель» – «Милан» – 1:0
1997: «Боруссия» Дортмунд – «Ювентус» – 3:1
2012: «Челси» – «Бавария» – 1:1 (4:3 – по пен.)
2025: «ПСЖ» – «Интер»

Интересным фактом является то, что Интер станет третьей итальянской командой, которая сыграет в финале Лиги чемпионов в Мюнхене. Первые две, Милан и Ювентус, свои решающие матчи проиграли.

Уже в субботу Мюнхен станет рекордсменом по количеству принятых финалов Лиги чемпионов, опередив Сен-Дени и Лондон.

4 – Мюнхен
3 – Сен-Дени
3 – Лондон
2 – Афины
2 – Рим
2 – Милан
2 – Мадрид
2 – Лиссабон
2 – Стамбул
1 – Вена
1 – Амстердам
1 – Барселона
1 – Глазго
1 – Манчестер
1 – Гельзенкирхен
1 – Москва
1 – Берлин
1 – Кардифф
1 – Киев
1 – Порту

Рекордным финалом по количеству зрителей стал легендарный поединок на Камп Ноу в 1999 году между «Манчестер Юнайтед» и «Баварией», посетившим более 90 тысяч болельщиков.

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Комментарии 1
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antt
Якщо італійці там програють, то що ПСЖ візьме кубок?! В тому числі за те що програли Баварії в 2020. Компенсація типу.
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