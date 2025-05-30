Мюнхен в рекордный раз примет финал Лиги чемпионов

Мюнхен в четвертый раз в своей истории примет финал Лиги чемпионов, в котором сойдутся «ПСЖ» и «Интер».

Финалы в 1993 и 1997 годах принимал Олимпиаштадион, в 2012 году – Альянц-Арена. Последний стадион станет местом проведения очередного финала.

1993: «Марсель» – «Милан» – 1:0

1997: «Боруссия» Дортмунд – «Ювентус» – 3:1

2012: «Челси» – «Бавария» – 1:1 (4:3 – по пен.)

2025: «ПСЖ» – «Интер»

Интересным фактом является то, что Интер станет третьей итальянской командой, которая сыграет в финале Лиги чемпионов в Мюнхене. Первые две, Милан и Ювентус, свои решающие матчи проиграли.

Уже в субботу Мюнхен станет рекордсменом по количеству принятых финалов Лиги чемпионов, опередив Сен-Дени и Лондон.

4 – Мюнхен

3 – Сен-Дени

3 – Лондон

2 – Афины

2 – Рим

2 – Милан

2 – Мадрид

2 – Лиссабон

2 – Стамбул

1 – Вена

1 – Амстердам

1 – Барселона

1 – Глазго

1 – Манчестер

1 – Гельзенкирхен

1 – Москва

1 – Берлин

1 – Кардифф

1 – Киев

1 – Порту

Рекордным финалом по количеству зрителей стал легендарный поединок на Камп Ноу в 1999 году между «Манчестер Юнайтед» и «Баварией», посетившим более 90 тысяч болельщиков.