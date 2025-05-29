Пятый чемпион мира 2022 года будет играть в чемпионате Аргентины
И это будет первый игрок не из клуба «Ривер Плейт»
Анхель Ди Мария стал игроком аргентинского «Росарио Сентраль».
Теперь в чемпионате Аргентины выступают пятеро чемпионов мира 2022 года. Четверо играют за «Ривер Плейт».
Франко Армани (Ривер Плейт)
Гонсало Монтиэль (Ривер Плейт)
Джерман Пеццелья (Ривер Плейт)
Маркос Акунья (Ривер Плейт)
Анхель Ди Мария (Росарио Сентраль)
Интересным фактом является то, что 37-летний Ди Мария вернулся в родной клуб после 18 лет, которые были проведены им в Европе.
Бенфика (2007-10, 2023-25)
Реал (2010-14)
Манчестер Юнайтед (2014-15)
ПСЖ (2015-22)
Ювентус (2022-23)
Campeones del mundo de Qatar 2022 en el fútbol argentino ⚽️🇦🇷:— VSports Team (@VSportsTM) May 29, 2025
📌Franco Armani (River)
📌Gonzalo Montiel (River)
📌Germán Pezzella (River)
📌Marcos Acuña (River)
📌ÁNGEL DI MARÍA (ROSARIO CENTRAL) pic.twitter.com/lSxPcCN4wa
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