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  4. Пятый чемпион мира 2022 года будет играть в чемпионате Аргентины
Аргентина
29 мая 2025, 23:50 |
168
0

Пятый чемпион мира 2022 года будет играть в чемпионате Аргентины

И это будет первый игрок не из клуба «Ривер Плейт»

29 мая 2025, 23:50 |
168
0
Пятый чемпион мира 2022 года будет играть в чемпионате Аргентины
Getty Images/Global Images Ukraine. Анхель Ди Мария

Анхель Ди Мария стал игроком аргентинского «Росарио Сентраль».

Теперь в чемпионате Аргентины выступают пятеро чемпионов мира 2022 года. Четверо играют за «Ривер Плейт».

Франко Армани (Ривер Плейт)
Гонсало Монтиэль (Ривер Плейт)
Джерман Пеццелья (Ривер Плейт)
Маркос Акунья (Ривер Плейт)
Анхель Ди Мария (Росарио Сентраль)

Интересным фактом является то, что 37-летний Ди Мария вернулся в родной клуб после 18 лет, которые были проведены им в Европе.

Бенфика (2007-10, 2023-25)
Реал (2010-14)
Манчестер Юнайтед (2014-15)
ПСЖ (2015-22)
Ювентус (2022-23)

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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