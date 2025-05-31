Тьерри АНРИ: «Это самый совершенный нападающий в современном футболе»

Легендарный французский игрок «Арсенала», «Барселоны» и сборной Франции Тьерри Анри назвал самого совершенного форварда в современном футболе. Альварес выделил Хулиана Альвареса.

«Самый совершенный нападающий, которого я вижу сейчас в футболе – это Хулиан Альварес!», – сказал Анри.

В сезоне 2024/25 Хулиан Альварес провел 54 матча на клубном уровне, отличившись 29 забитыми мячами и 7 голевыми передачами.

Ранее легенда лондонского «Арсенала» Тьерри Анри назвал самого крутого игрока в истории «Барселоны». Анри выделил своего соотечественника Лилиана Тюрама.