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  4. Тьерри АНРИ: «Это самый совершенный нападающий в современном футболе»
Испания
31 мая 2025, 03:11 |
266
0

Тьерри АНРИ: «Это самый совершенный нападающий в современном футболе»

Француз похвалил Хулиана Альвареса из «Атлетико»

31 мая 2025, 03:11 |
266
0
Тьерри АНРИ: «Это самый совершенный нападающий в современном футболе»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тьерри Анри

Легендарный французский игрок «Арсенала», «Барселоны» и сборной Франции Тьерри Анри назвал самого совершенного форварда в современном футболе. Альварес выделил Хулиана Альвареса.

«Самый совершенный нападающий, которого я вижу сейчас в футболе – это Хулиан Альварес!», – сказал Анри.

В сезоне 2024/25 Хулиан Альварес провел 54 матча на клубном уровне, отличившись 29 забитыми мячами и 7 голевыми передачами.

Ранее легенда лондонского «Арсенала» Тьерри Анри назвал самого крутого игрока в истории «Барселоны». Анри выделил своего соотечественника Лилиана Тюрама.

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Тьерри Анри Хулиан Альварес Атлетико Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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