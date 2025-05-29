ФОТО. Футболист сборной Украины впечатлил снимками со своей красавицей
Егор Ярмолюк и Валерия Могильная делают Украину узнаваемой в Лондоне
Полузащитник сборной Украины Егор Ярмолюк продлил контракт с «Брентфордом» до лета 2031 года.
В сезоне АПЛ 2024/25 он получил больше игровой практики и завоевал признание болельщиков.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Ранее клуб не хотел отпускать его в молодежную сборную на Евро-2025 из-за риска обострения травмы, но вопрос удалось уладить.
В соцсетях также набрали популярность фото Ярмолюка с девушкой после завершения сезона и с украинской символикой.
Их совместный пост с Валерией Могильной собрал почти 3 тысячи лайком.
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