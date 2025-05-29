ФОТО. Футболист сборной Украины впечатлил снимками со своей красавицей

Полузащитник сборной Украины Егор Ярмолюк продлил контракт с «Брентфордом» до лета 2031 года.

В сезоне АПЛ 2024/25 он получил больше игровой практики и завоевал признание болельщиков.

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Ранее клуб не хотел отпускать его в молодежную сборную на Евро-2025 из-за риска обострения травмы, но вопрос удалось уладить.

В соцсетях также набрали популярность фото Ярмолюка с девушкой после завершения сезона и с украинской символикой.

Их совместный пост с Валерией Могильной собрал почти 3 тысячи лайком.