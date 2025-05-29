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29 мая 2025, 23:27 |
602
0

ФОТО. Футболист сборной Украины впечатлил снимками со своей красавицей

Егор Ярмолюк и Валерия Могильная делают Украину узнаваемой в Лондоне

29 мая 2025, 23:27 |
602
0
ФОТО. Футболист сборной Украины впечатлил снимками со своей красавицей
Instagram. Валерия Могильная и Егор Ярмолюк

Полузащитник сборной Украины Егор Ярмолюк продлил контракт с «Брентфордом» до лета 2031 года.

В сезоне АПЛ 2024/25 он получил больше игровой практики и завоевал признание болельщиков.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Ранее клуб не хотел отпускать его в молодежную сборную на Евро-2025 из-за риска обострения травмы, но вопрос удалось уладить.

В соцсетях также набрали популярность фото Ярмолюка с девушкой после завершения сезона и с украинской символикой.

Их совместный пост с Валерией Могильной собрал почти 3 тысячи лайком.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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