ВИДЕО. Неймар и Хави Симонс встретились. И организовали крутой баттл

Звезды «Сантоса» и «РБ Лейпциг» — Неймар и Хави Симонс — стали героями короткого видео, опубликованного в Instagram.

Футболисты приняли участие в игре, суть которой — перепасовка мяча в воздухе без его касания земли. На кадрах видно, как Симонс и Неймар обмениваются передачами, жонглируя мячом. В конце видео Неймар признаёт, что задание было очень сложным.

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Отметим, что Хави Симонс прибыл в Бразилию вместе с «РБ Лейпциг» для участия в товарищеском матче против «Сантоса». Встреча прошла на стадионе «Сисеро де Соуза Маркес» в Сан-Паулу в ночь с 28 на 29 мая по европейскому времени и завершилась победой немецкой команды — 1:3.

Симонс отметился дублем, тогда как Неймар сыграл лишь первый тайм и не отличился результативными действиями. Также Симонс вместе с Неймаром посетил благотворительный фонд Neymar Jr. Institute.