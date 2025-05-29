Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Неймар и Хави Симонс встретились. И организовали крутой баттл
Другие новости
29 мая 2025, 23:05 |
224
1

ВИДЕО. Неймар и Хави Симонс встретились. И организовали крутой баттл

Хави Симонс и Неймар стали героями вирусного видео

29 мая 2025, 23:05 |
224
1
ВИДЕО. Неймар и Хави Симонс встретились. И организовали крутой баттл
Instagram. Хави Симонс и Неймар

Звезды «Сантоса» и «РБ Лейпциг» — Неймар и Хави Симонс — стали героями короткого видео, опубликованного в Instagram.

Футболисты приняли участие в игре, суть которой — перепасовка мяча в воздухе без его касания земли. На кадрах видно, как Симонс и Неймар обмениваются передачами, жонглируя мячом. В конце видео Неймар признаёт, что задание было очень сложным.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Отметим, что Хави Симонс прибыл в Бразилию вместе с «РБ Лейпциг» для участия в товарищеском матче против «Сантоса». Встреча прошла на стадионе «Сисеро де Соуза Маркес» в Сан-Паулу в ночь с 28 на 29 мая по европейскому времени и завершилась победой немецкой команды — 1:3.

Симонс отметился дублем, тогда как Неймар сыграл лишь первый тайм и не отличился результативными действиями. Также Симонс вместе с Неймаром посетил благотворительный фонд Neymar Jr. Institute.

По теме:
ФОТО. Футболист сборной Украины впечатлил снимками со своей красавицей
ФОТО. Девушка украинского футболиста сфотографировалась полуобнаженной
ФОТО. Кучеренко после развода с Комаровым блистает в Каннах
видео Неймар Хави Симонс lifestyle Сантос РБ Лейпциг
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Барселону может перейти легенда Реала. Как такое возможно?
Футбол | 29 мая 2025, 08:51 3
В Барселону может перейти легенда Реала. Как такое возможно?
В Барселону может перейти легенда Реала. Как такое возможно?

Рауль может возглавить вторую команду каталонского клуба

Известные экс-футболисты Динамо могут вернуться в профессиональный футбол
Футбол | 29 мая 2025, 09:08 0
Известные экс-футболисты Динамо могут вернуться в профессиональный футбол
Известные экс-футболисты Динамо могут вернуться в профессиональный футбол

Денис Гармаш и Сергей Рыбалка сыграют за ФК «Лесное» во Второй лиге Украины

Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Он вырубит его холодным, ледяным нокаутом»
Бокс | 29.05.2025, 09:20
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Он вырубит его холодным, ледяным нокаутом»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Он вырубит его холодным, ледяным нокаутом»
ОФИЦИАЛЬНО. Назван клуб, который в сезоне 2025/26 будет тренировать Ротань
Футбол | 29.05.2025, 21:31
ОФИЦИАЛЬНО. Назван клуб, который в сезоне 2025/26 будет тренировать Ротань
ОФИЦИАЛЬНО. Назван клуб, который в сезоне 2025/26 будет тренировать Ротань
Кто попадет в Серию A? В Италии проведен первый поединок плей-офф
Футбол | 29.05.2025, 23:37
Кто попадет в Серию A? В Италии проведен первый поединок плей-офф
Кто попадет в Серию A? В Италии проведен первый поединок плей-офф
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Неймар приймає бол мякіше, технічніше.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Камбек с 0:4. Ястремская выбила 12-ю ракетку и вышла в 1/16 финала РГ-2025
Камбек с 0:4. Ястремская выбила 12-ю ракетку и вышла в 1/16 финала РГ-2025
28.05.2025, 22:01 32
Теннис
Мендеш получил отказ по Лунину. Клуб больше не хочет видеть украинца
Мендеш получил отказ по Лунину. Клуб больше не хочет видеть украинца
28.05.2025, 15:59 8
Футбол
У самого перспективного супертяжа проблема – слишком много нокаутов
У самого перспективного супертяжа проблема – слишком много нокаутов
28.05.2025, 04:55 4
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о назначении нового тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о назначении нового тренера
27.05.2025, 21:33 61
Футбол
ФОТО. Дочь легенды Динамо чуть не умерла во время атаки рф
ФОТО. Дочь легенды Динамо чуть не умерла во время атаки рф
28.05.2025, 02:56
Футбол
Йожеф САБО: «Он не хочет тренировать Шахтер. Понимает, что не потянет»
Йожеф САБО: «Он не хочет тренировать Шахтер. Понимает, что не потянет»
28.05.2025, 11:29 3
Футбол
Вратарь – в лидерах. Рейтинг золотого мяча перед финалом Лиги чемпионов
Вратарь – в лидерах. Рейтинг золотого мяча перед финалом Лиги чемпионов
27.05.2025, 21:17 1
Футбол
Украинские теннисистки установили национальный рекорд на Ролан Гаррос 2025
Украинские теннисистки установили национальный рекорд на Ролан Гаррос 2025
27.05.2025, 18:01 7
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем