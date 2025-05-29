В пятницу, 30 мая, состоится поединок женской Лиги наций, в котором встретятся сборные Украины и Албании. Матч пройдет в Вараждине (Хорватия), игра начнется в 20:00 по киевскому времени.

Наша команда набрала десять очков и возглавляет группу В4. Победа в матче против Албании может за тур до завершения турнира гарантировать «сине-желтым» выход в Лигу А. Албанки занимают третье место и при этом имеют теоретические шансы занять первую позицию. В первом матче с Албанией украинки одержали победу со счетом 2:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Албания, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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