Шевченко рассказал, какая команда выиграет Лигу чемпионов 2024/25
Президент УАФ в ожидании зрелищного матча
В субботу, 31 мая, состоится финал Лиги чемпионов 2024/25 между «ПСЖ» и «Интером».
Игра состоится на стадионе «Альян Арена» в Мюнхене. Начало встречи запланировано в 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Накануне матча президент УАФ Андрей Шевченко поделился мыслями о финальном поединке.
«Я думаю, будет яркий футбол. Это две команды, которые играют немного в разных стилях. Интер – очень хорошая команда, которая уже второй раз попадает в финал. ПСЖ за последние годы очень сильно проявил себя. Финал будет очень ярким. Думаю, выиграет команда, которая будет лучше подготовлена», – сказал Шевченко.
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