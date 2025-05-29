Кто из тренеров чаще всего выигрывал Лигу чемпионов?

31 мая в Мюнхене состоится финальный матч Лиги чемпионов между «Интером» и «ПСЖ».

Симоне Индзаги попытается выиграть свой первый титул в самом престижном турнире Европы в качестве тренера.

Луис Энрике уже имеет в своем активе одну победу. В сезоне 2014/15 испанец вместе с «Барселоной» завоевал титул.

Рекордсменом среди тренеров является Карло Анчелотти, побеждавший в Лиге чемпионов 5 раз. Делал он это с Миланом (дважды) и Реалом (трижды).

5 – Карл Анчелотти (Милан – 2, Реал – 3)

3 – Зинедин Зидан (Реал – 3)

3 – Пеп Гвардиола (Барселона – 2, Манчестер Сити – 1)

2 – Оттмар Хитцфельд (Боруссия Дортмунд – 1, Бавария – 1)

2 – Алекс Фергюсон (Манчестер Юнайтед – 2)

2 – Висенте дель Боске (Реал – 2)

2 – Жозе Моуринью (Порту – 1, Интер – 1)

2 – Юпп Хайнкес (Реал – 1, Бавария – 1)

1 –Раймонд Гуталс (Марсель)

1 – Фабио Капелло (Милан)

1 – Луи ван Гал (Аякс)

1 – Марчелло Липпи (Ювентус)

1 – Рафаэль Бенитес (Ливерпуль)

1 – Франк Райкард (Барселона)

1 – Роберто Ди Маттео (Челси)

1 – Луис Энрике (Барселона)

1 – Юрген Клопп (Ливерпуль)

1 – Ганси Флик (Бавария)

1 – Томас Тухель (Челси)