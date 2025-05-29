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Лига чемпионов
29 мая 2025, 22:28 |
1051
1

Кто из тренеров чаще всего выигрывал Лигу чемпионов?

Симоне Индзаги постарается вписать свое имя в историю победителей турнира

29 мая 2025, 22:28 |
1051
1
Кто из тренеров чаще всего выигрывал Лигу чемпионов?
Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Индзаги

31 мая в Мюнхене состоится финальный матч Лиги чемпионов между «Интером» и «ПСЖ».

Симоне Индзаги попытается выиграть свой первый титул в самом престижном турнире Европы в качестве тренера.

Луис Энрике уже имеет в своем активе одну победу. В сезоне 2014/15 испанец вместе с «Барселоной» завоевал титул.

Рекордсменом среди тренеров является Карло Анчелотти, побеждавший в Лиге чемпионов 5 раз. Делал он это с Миланом (дважды) и Реалом (трижды).

5 – Карл Анчелотти (Милан – 2, Реал – 3)
3 – Зинедин Зидан (Реал – 3)
3 – Пеп Гвардиола (Барселона – 2, Манчестер Сити – 1)
2 – Оттмар Хитцфельд (Боруссия Дортмунд – 1, Бавария – 1)
2 – Алекс Фергюсон (Манчестер Юнайтед – 2)
2 – Висенте дель Боске (Реал – 2)
2 – Жозе Моуринью (Порту – 1, Интер – 1)
2 – Юпп Хайнкес (Реал – 1, Бавария – 1)
1 –Раймонд Гуталс (Марсель)
1 – Фабио Капелло (Милан)
1 – Луи ван Гал (Аякс)
1 – Марчелло Липпи (Ювентус)
1 – Рафаэль Бенитес (Ливерпуль)
1 – Франк Райкард (Барселона)
1 – Роберто Ди Маттео (Челси)
1 – Луис Энрике (Барселона)
1 – Юрген Клопп (Ливерпуль)
1 – Ганси Флик (Бавария)
1 – Томас Тухель (Челси)

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Лига чемпионов Симоне Индзаги Луис Энрике Интер Милан ПСЖ статистика
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Artem_Ponomar
ще не відкриваючи зрозумів що Папа Карло буде на першому місці, його обігнати буде складно
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