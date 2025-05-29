ФОТО. Кучеренко после развода с Комаровым блистает в Каннах

Спортивная журналистка Александра Кучеренко опубликовала серию ярких снимков из фотосессии в Каннах, где сейчас работает.

Модель и телеведущая позировала в бордовом платье с пайетками, глубоким декольте и открытой спиной.

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Французский шик подчеркнул её изящную фигуру.

Поклонники оценили стиль фото и ждут новых публикаций.