Другие новости29 мая 2025, 22:16 |
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ФОТО. Кучеренко после развода с Комаровым блистает в Каннах
Александра Кучеренко отличилась эффектным фотосетом
29 мая 2025, 22:16 |
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Спортивная журналистка Александра Кучеренко опубликовала серию ярких снимков из фотосессии в Каннах, где сейчас работает.
Модель и телеведущая позировала в бордовом платье с пайетками, глубоким декольте и открытой спиной.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Французский шик подчеркнул её изящную фигуру.
Поклонники оценили стиль фото и ждут новых публикаций.
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А эти тут причём, редакторы? Сайт не перепутали?)
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