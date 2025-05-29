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29 мая 2025, 22:16 |
2092
1

ФОТО. Кучеренко после развода с Комаровым блистает в Каннах

Александра Кучеренко отличилась эффектным фотосетом

29 мая 2025, 22:16 |
2092
1
ФОТО. Кучеренко после развода с Комаровым блистает в Каннах
Instagram. Александра Кучеренко

Спортивная журналистка Александра Кучеренко опубликовала серию ярких снимков из фотосессии в Каннах, где сейчас работает.

Модель и телеведущая позировала в бордовом платье с пайетками, глубоким декольте и открытой спиной.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Французский шик подчеркнул её изящную фигуру.

Поклонники оценили стиль фото и ждут новых публикаций.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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roman75zpr
А эти тут причём, редакторы? Сайт не перепутали?)
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