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Ролан Гаррос
29 мая 2025, 21:49 | Обновлено 29 мая 2025, 21:56
355
0

24-кратный победитель турниров Grand Slam вышел в третий раунд РГ

Новак Джокович в трех сетах разобрался с французом Корентеном Муте

29 мая 2025, 21:49 | Обновлено 29 мая 2025, 21:56
355
0
24-кратный победитель турниров Grand Slam вышел в третий раунд РГ
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

24-кратный победитель турниров Grand Slam Новак Джокович (Сербия, ATP 6) вышел в третий раунд Открытого чемпионата Франции 2025, который проходит на грунтовых кортах в Париже.

Во втором круге парижского мейджора сербский теннисист в трех сетах разобрался с французом Корентеном Муте (ATP 73).

Во время матча Джокович получил повреждение и брал медицинский тайм-аут. Для того, чтобы выявить победителя в третьей партии понадобился тай-брейк.

Теннисисты провели на корте 3 часа и 6 минут. Это был их третий очный поединок и третья победа Ноле.

Ролан Гаррос 2025. 1/32 финала

Корентен Муте (Франция) – Новак Джокович (Сербия) [6] – 3:6, 2:6, 6:7 (1:7)

Следующим соперником Джоковича будет победитель матча Денис Шаповалов (Канада, АТР 31) – Филип Мисолич (Австрия, АТР 153).

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Ролан Гаррос 2025 Новак Джокович Корентен Муте Денис Шаповалов
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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