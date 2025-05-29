24-кратный победитель турниров Grand Slam вышел в третий раунд РГ

24-кратный победитель турниров Grand Slam Новак Джокович (Сербия, ATP 6) вышел в третий раунд Открытого чемпионата Франции 2025, который проходит на грунтовых кортах в Париже.

Во втором круге парижского мейджора сербский теннисист в трех сетах разобрался с французом Корентеном Муте (ATP 73).

Во время матча Джокович получил повреждение и брал медицинский тайм-аут. Для того, чтобы выявить победителя в третьей партии понадобился тай-брейк.

Теннисисты провели на корте 3 часа и 6 минут. Это был их третий очный поединок и третья победа Ноле.

Ролан Гаррос 2025. 1/32 финала

Корентен Муте (Франция) – Новак Джокович (Сербия) [6] – 3:6, 2:6, 6:7 (1:7)

Следующим соперником Джоковича будет победитель матча Денис Шаповалов (Канада, АТР 31) – Филип Мисолич (Австрия, АТР 153).