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29 мая 2025, 21:41 |
710
0

ФОТО. Sky Sports уволили звездную журналистку. Неожиданное решение

Мелисса Редди теперь ищет новую работу

29 мая 2025, 21:41 |
710
0
ФОТО. Sky Sports уволили звездную журналистку. Неожиданное решение
Instagram. Мелисса Редди

Sky Sports News рассталась с семью сотрудниками, включая известную журналистку Мелиссу Редди.

Её увольнение стало неожиданностью для многих. В Sky Sports News объяснили, что сокращения проходят в рамках программы оптимизации штата.

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После 30 лет в эфире канал покидает ведущий Роб Уоттон, ранее работавший в «Футбольном шоу», которое также закрывается.

Вместе с ним уходят Тедди Дрейпер, Джаспер Тейлор, Джереми Лэнгдон, Фадумо Олоу и продюсер Ник Лустиг.

Sky не раскрывает подробностей, отмечая, что цель изменений — не только экономия, но и повышение гибкости вещания.

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Максим Лапченко Источник: Sportowe Fakty
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