ФОТО. Sky Sports уволили звездную журналистку. Неожиданное решение
Мелисса Редди теперь ищет новую работу
Sky Sports News рассталась с семью сотрудниками, включая известную журналистку Мелиссу Редди.
Её увольнение стало неожиданностью для многих. В Sky Sports News объяснили, что сокращения проходят в рамках программы оптимизации штата.
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После 30 лет в эфире канал покидает ведущий Роб Уоттон, ранее работавший в «Футбольном шоу», которое также закрывается.
Вместе с ним уходят Тедди Дрейпер, Джаспер Тейлор, Джереми Лэнгдон, Фадумо Олоу и продюсер Ник Лустиг.
Sky не раскрывает подробностей, отмечая, что цель изменений — не только экономия, но и повышение гибкости вещания.
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