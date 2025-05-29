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  4. Где продолжит карьеру? Ротань не подписывал контракт с Полесьем
Украина. Премьер лига
29 мая 2025, 20:49 |
2418
3

Где продолжит карьеру? Ротань не подписывал контракт с Полесьем

Сергей Кравченко прокомментировал слухи о будущем главного тренера «Александрии»

29 мая 2025, 20:49 |
2418
3
Где продолжит карьеру? Ротань не подписывал контракт с Полесьем
ФК Александрия. Руслан Ротань

Украинский тренер Сергей Кравченко, который работал ассистентом Руслана Ротаня в «Александрии», прокомментировал слухи о будущем специалиста:

– Мы сейчас уже все понимаем, что в итоге ваш штаб решил не продлевать контракт с «Александрией», также есть слухи о «Полесье». Могли бы вы частично раскрыть причины этого решения?

– Еще не решено ничего, поэтому ничего раскрывать не буду. Это кто-то там написал и все цитируют. Мне тоже пишут: «Что, вас можно поздравить?». Это не так. Идут разговоры. Руслан Петрович еще не принял решение. Он думает – и это нормально после такого сезона. Поэтому нечего говорить. Мы ни с кем ничего не подписали. Еще не знаем. Петрович с нами общается. Однако ничего на данный момент не решено, – подытожил Кравченко.

В сезоне 2024/25 «Александрия» во главе с Ротанем впервые в истории завоевала серебряные награды Украинской Премьер-лиги. В услугах специалиста заинтересованы житомирское «Полесье» и харьковский «Металлист 1925».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александрия Полесье Житомир Металлист 1925 Руслан Ротань Сергей Кравченко назначение тренера отставка
Николай Титюк Источник: Трибуна
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Cityzen83
Вже підписав)
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Олег Мандрівник
По слухам в М25 дают намного больше зп и собираются влить кучу бабла на усиление в случае выхода в вышку (уже одной ногой там)
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