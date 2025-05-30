Аль-Наср уже знает, каким будет следующий клуб Роналду

Руководство саудовского «Аль-Насра» уверено, что им удастся продлить контракт с легендарным португальским нападающим Криштиану Роналду, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, между сторонами сейчас продолжаются переговоры и следующие несколько дней будут ключевыми для будущего 40-летнего футболиста.

В сезоне 2024/25 Криштиану Роналду провел 41 матч на клубном уровне, отметившись 35 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро, а его контракт с «Аль-Насром» действует до завершения нынешней кампании.

Ранее президент ФИФА попросил участников КЧМ подписать Криштиану Роналду.