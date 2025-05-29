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Украина. Премьер лига
29 мая 2025, 20:34 |
514
1

В Динамо отреагировали на слухи о подписании легионера из клуба УПЛ

Андрей Шахов опроверг информацию о возможном трансфере Ибрахима Кане из «Ворсклы»

29 мая 2025, 20:34 |
514
1
В Динамо отреагировали на слухи о подписании легионера из клуба УПЛ
ФК Ворскла. Ибрахим Кане

Пресс-атташе киевского «Динамо» Андрей Шахов-младший прокомментировал слухи об интересе столичного клуба к малийскому фланговому полузащитнику полтавской «Ворсклы» Ибрахиму Кане:

«В сети активно гуляют слухи о якобы интересе «Динамо» Киев к полузащитнику «Ворсклы» Ибрахиму Кане. Именно слухи, и ничего больше. Могу вам официально сообщить – в шортлисте клуба этого имени нет, это – выдумка, фейк. Доверяйте только официальным источникам».

В сезоне 2024/25 Ибрахим Кане провел 32 матча на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Ранее сообщалось, что «Ворскла» просит за своего игрока 1 миллион долларов.

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Динамо Киев трансферы Ворскла Полтава Ибрахим Кане трансферы УПЛ Андрей Шахов
Дмитрий Вус Источник: Facebook
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Galushka_na_maximalkah
Ну и хорошо)
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