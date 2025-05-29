Украина. Премьер лига29 мая 2025, 18:48 |
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ВИДЕО. Моура попал в девятку. Металлист 1925 открыл счет
Перед пропущенным голом игроки «Левого Берега» упустили хорошую возможность
29 мая 2025, 18:48 |
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29 мая в первом матче переходного плей-офф за право сыграть в Украинской Премьер-лиге в сезоне 2025/2026 встретились «Левый Берег» и «Металлист 1925».
На 38-й минуте матча Ари Моура начал результативную атаку «Металлиста 1925». В итоге бразилец ее и завершил.
Форвард харьковской команды попал с 16 метров в девятку. Голкипер «Левого Берега» не смог достать «сферу».
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