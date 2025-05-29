ВИДЕО. Моура попал в девятку. Металлист 1925 открыл счет

29 мая в первом матче переходного плей-офф за право сыграть в Украинской Премьер-лиге в сезоне 2025/2026 встретились «Левый Берег» и «Металлист 1925».

На 38-й минуте матча Ари Моура начал результативную атаку «Металлиста 1925». В итоге бразилец ее и завершил.

Форвард харьковской команды попал с 16 метров в девятку. Голкипер «Левого Берега» не смог достать «сферу».