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  4. ВИДЕО. Моура попал в девятку. Металлист 1925 открыл счет
Украина. Премьер лига
29 мая 2025, 18:48 |
666
0

ВИДЕО. Моура попал в девятку. Металлист 1925 открыл счет

Перед пропущенным голом игроки «Левого Берега» упустили хорошую возможность

29 мая 2025, 18:48 |
666
0
ВИДЕО. Моура попал в девятку. Металлист 1925 открыл счет
Металлист 1925. Ари Моура

29 мая в первом матче переходного плей-офф за право сыграть в Украинской Премьер-лиге в сезоне 2025/2026 встретились «Левый Берег» и «Металлист 1925».

На 38-й минуте матча Ари Моура начал результативную атаку «Металлиста 1925». В итоге бразилец ее и завершил.

Форвард харьковской команды попал с 16 метров в девятку. Голкипер «Левого Берега» не смог достать «сферу».

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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