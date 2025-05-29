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  4. ВИДЕО. Камбэк заказывали? Кудровка сократила отставание в матче с Ворсклой
Украина. Премьер лига
29 мая 2025, 17:17 | Обновлено 29 мая 2025, 17:22
268
0

ВИДЕО. Камбэк заказывали? Кудровка сократила отставание в матче с Ворсклой

Александр Козак вернул интригу

29 мая 2025, 17:17 | Обновлено 29 мая 2025, 17:22
268
0
ВИДЕО. Камбэк заказывали? Кудровка сократила отставание в матче с Ворсклой
ФК Кудровка. Александр Козак

В четверг, 29 мая, стартовал первый матч в плей-офф за право сыграть в элитном дивизионе в сезоне 2025/26, в котором встретились «Кудровка» и «Ворскла».

Игра началась в 15:30 на столичном стадионе «Оболонь Арена». Главный арбитр матча – Дмитрий Панчишин из Харькова.

Первый тайм завершился уверенной победой «Ворсклы» со счетом 2:0. После перерыва «Кудровка» попыталась исправить ситуацию, и ей удалось отквитать один мяч. На 83-й минуте уменьшил отставание в счете Александр Козак.

ВИДЕО. Камбэк заказывали? Кудровка сократила отставание в матче с Ворсклой

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава переходные матчи Кудровка Александр Козак
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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