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Украина. Премьер лига
29 мая 2025, 17:05 |
784
0

Попытка №2. Стали известны составы Левого Берега и Металлиста 1925

Матч начнется 29 мая в 18:00 по киевскому времени

29 мая 2025, 17:05 |
784
0
Попытка №2. Стали известны составы Левого Берега и Металлиста 1925
ФК Левый Берег

29 мая состоится первый матч переходного плей-офф за право сыграть в Украинской Премьер-лиге в сезоне 2025/2026 между «Левым Берегом» и «Металлистом 1925».

Команды встретятся на стадионе «Левый Берег» в Киеве. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Для харьковского «Металлиста 1925» это хорошая возможность взять реванш за прошлогодний дополнительный мини-турнир, ведь тогда «Левый Берег» одержал победу со счетом 2:1.

Главные тренеры определились с игроками, которые выйдут в стартовом составе.

Левый Берег: Механов, Соколов, Банада, Семенов, Сидней, Дедух, Косовский, Шастал, Диего, Когут, Ризник

Металлист 1925: Варакута, Капинус, Салюк, Снурницин, Кравец. Мафвента, Ари Моура, Юрченко, Калитвинцев, Рашица, Мба

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 переходные матчи Левый Берег Киев Левый Берег - Металлист 1925 стартовые составы
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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