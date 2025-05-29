Попытка №2. Стали известны составы Левого Берега и Металлиста 1925
Матч начнется 29 мая в 18:00 по киевскому времени
29 мая состоится первый матч переходного плей-офф за право сыграть в Украинской Премьер-лиге в сезоне 2025/2026 между «Левым Берегом» и «Металлистом 1925».
Команды встретятся на стадионе «Левый Берег» в Киеве. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.
Для харьковского «Металлиста 1925» это хорошая возможность взять реванш за прошлогодний дополнительный мини-турнир, ведь тогда «Левый Берег» одержал победу со счетом 2:1.
Главные тренеры определились с игроками, которые выйдут в стартовом составе.
Левый Берег: Механов, Соколов, Банада, Семенов, Сидней, Дедух, Косовский, Шастал, Диего, Когут, Ризник
Металлист 1925: Варакута, Капинус, Салюк, Снурницин, Кравец. Мафвента, Ари Моура, Юрченко, Калитвинцев, Рашица, Мба
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