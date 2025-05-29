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Ролан Гаррос
29 мая 2025, 16:42 | Обновлено 29 мая 2025, 17:31
537
0

Гаэль Монфис – Джек Дрейпер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала Ролан Гаррос 2025

29 мая 2025, 16:42 | Обновлено 29 мая 2025, 17:31
537
0
Гаэль Монфис – Джек Дрейпер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

29 мая французский теннисист и муж украинки Элины Свитолиной Гаэль Монфис (АТР 42) продолжит выступления на Открытом чемпионате Франции 2025, который проводится на грунтовых кортах в Париже.

Во втором раунде француз сыграет против пятой ракетки мира Джека Дрейпера (Великобритания). Поединок состоится на Court PHILIPPE-CHATRIER четвертым запуском и начнется не ранее 21:15 по Киеву.

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Это будет вторая встреча соперников. Счет 1:0 в пользу Джека.

Победитель противостояния в третьем круге Ролан Гаррос 2025 поборется либо против Жоау Фонсеки, либо против Пьера-Юга Эрбера.

Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...

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Гаэль Монфис Джек Дрейпер смотреть онлайн Ролан Гаррос 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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