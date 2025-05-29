Гаэль Монфис – Джек Дрейпер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала Ролан Гаррос 2025
29 мая французский теннисист и муж украинки Элины Свитолиной Гаэль Монфис (АТР 42) продолжит выступления на Открытом чемпионате Франции 2025, который проводится на грунтовых кортах в Париже.
Во втором раунде француз сыграет против пятой ракетки мира Джека Дрейпера (Великобритания). Поединок состоится на Court PHILIPPE-CHATRIER четвертым запуском и начнется не ранее 21:15 по Киеву.
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Это будет вторая встреча соперников. Счет 1:0 в пользу Джека.
Победитель противостояния в третьем круге Ролан Гаррос 2025 поборется либо против Жоау Фонсеки, либо против Пьера-Юга Эрбера.
Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...
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