Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок Ворсклы оценил шансы полтавчан на плей-офф УПЛ
Украина. Премьер лига
29 мая 2025, 16:41 |
503
0

Экс-игрок Ворсклы оценил шансы полтавчан на плей-офф УПЛ

Ситуация для полтавчан из категории «Пан или пропал»

29 мая 2025, 16:41 |
503
0
Экс-игрок Ворсклы оценил шансы полтавчан на плей-офф УПЛ
ФК Ворскла. Йован Маркоски

Одним из тех, кто будет внимательно следить за перипетиями первой игры плей-офф между «Кудровкой» и «Ворсклой», будет бывший игрок полтавчан Йован Маркоски. Сейчас он находится в Украине и будет поддерживать ворсклян в борьбе за право остаться в элите.
Мыслями о двухраундовом поединке серб поделился с Sport.ua.

– Надеюсь, что для «Ворсклы» все будет хорошо, – сказал он. – В первый год моего пребывания в полтавской команде тоже была непростая ситуация, когда все зависело от результата нашей игры в последнем туре. Так что в жизни может случиться все что угодно.

– Каковы ваши ожидания от дуэли с «Кудровкой»?

– Не все зависит только от «Ворсклы», ведь если «Кудровка» заняла четвертое место в первой лиге, то это означает, что соперник не из простых. Конечно, хотелось бы, чтобы «Ворскла» в этих играх завоевала право остаться в Премьер-лиге. А как оно в итоге будет — посмотрим. Тот факт, что поединок будет состоять из двух матчей, дает хорошие основания для полтавчан. Все будет зависеть от первой игры. А вот во второй соперники будут играть уже по результату. Буду смотреть оба матча.

Йован Маркоски защищал цвета «Ворсклы» в течение девяти сезонов – с 2006/07 по 2014/15. За это время в ее составе он сыграл в чемпионате Украины 226 матчей, в которых забил 19 мячей.

По теме:
«Лучшего игрока ротации не найти». Реакция фанов на контракт Караваева
Все решится в ответном матче. Ворскла минимально одолела Кудровку
ВИДЕО. Камбэк заказывали? Кудровка сократила отставание в матче с Ворсклой
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига инсайд Кудровка Ворскла Полтава переходные матчи Йован Маркоски
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Камбек с 0:4. Ястремская выбила 12-ю ракетку и вышла в 1/16 финала РГ-2025
Теннис | 28 мая 2025, 22:01 32
Камбек с 0:4. Ястремская выбила 12-ю ракетку и вышла в 1/16 финала РГ-2025
Камбек с 0:4. Ястремская выбила 12-ю ракетку и вышла в 1/16 финала РГ-2025

Даяна в двух сетах справилась с Дианой Шнайдер, отомстив за Анастасию Соболеву

Каким был бы сезон 2024/25, если бы Реал не подписал Мбаппе?
Футбол | 29 мая 2025, 10:57 11
Каким был бы сезон 2024/25, если бы Реал не подписал Мбаппе?
Каким был бы сезон 2024/25, если бы Реал не подписал Мбаппе?

Предполагаем, как бы все сложилось для Килиана, его клуба и вообще футбола

Свитолина добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала Ролан Гаррос
Теннис | 28.05.2025, 17:10
Свитолина добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала Ролан Гаррос
Свитолина добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала Ролан Гаррос
Барселона приняла решение о будущем Левандовски
Футбол | 28.05.2025, 21:11
Барселона приняла решение о будущем Левандовски
Барселона приняла решение о будущем Левандовски
Легенды вместе. Из Львова началось первое турне трех Золотых мячей
Футбол | 29.05.2025, 15:50
Легенды вместе. Из Львова началось первое турне трех Золотых мячей
Легенды вместе. Из Львова началось первое турне трех Золотых мячей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр УСИК: «Мне тоже больно. Это твои проблемы»
Александр УСИК: «Мне тоже больно. Это твои проблемы»
29.05.2025, 07:37
Бокс
Алиев обратился к ветерану ВСУ, который обвинил его в фейковой службе
Алиев обратился к ветерану ВСУ, который обвинил его в фейковой службе
28.05.2025, 07:30 10
Футбол
Впервые в истории три украинки сыграют в 1/16 финала Ролан Гаррос 2025
Впервые в истории три украинки сыграют в 1/16 финала Ролан Гаррос 2025
29.05.2025, 00:20 1
Теннис
«Он невероятный». Шеннон Бриггс назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
«Он невероятный». Шеннон Бриггс назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
28.05.2025, 05:23
Бокс
ФОТО. Дочь легенды Динамо чуть не умерла во время атаки рф
ФОТО. Дочь легенды Динамо чуть не умерла во время атаки рф
28.05.2025, 02:56
Футбол
Не все так просто. Игрокам Реала не понравились первые действия Хаби Алонсо
Не все так просто. Игрокам Реала не понравились первые действия Хаби Алонсо
28.05.2025, 14:09 6
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о назначении нового тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о назначении нового тренера
27.05.2025, 21:33 61
Футбол
Вратарь – в лидерах. Рейтинг золотого мяча перед финалом Лиги чемпионов
Вратарь – в лидерах. Рейтинг золотого мяча перед финалом Лиги чемпионов
27.05.2025, 21:17 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем