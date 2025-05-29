Экс-игрок Ворсклы оценил шансы полтавчан на плей-офф УПЛ

Одним из тех, кто будет внимательно следить за перипетиями первой игры плей-офф между «Кудровкой» и «Ворсклой», будет бывший игрок полтавчан Йован Маркоски. Сейчас он находится в Украине и будет поддерживать ворсклян в борьбе за право остаться в элите.

Мыслями о двухраундовом поединке серб поделился с Sport.ua.

– Надеюсь, что для «Ворсклы» все будет хорошо, – сказал он. – В первый год моего пребывания в полтавской команде тоже была непростая ситуация, когда все зависело от результата нашей игры в последнем туре. Так что в жизни может случиться все что угодно.

– Каковы ваши ожидания от дуэли с «Кудровкой»?

– Не все зависит только от «Ворсклы», ведь если «Кудровка» заняла четвертое место в первой лиге, то это означает, что соперник не из простых. Конечно, хотелось бы, чтобы «Ворскла» в этих играх завоевала право остаться в Премьер-лиге. А как оно в итоге будет — посмотрим. Тот факт, что поединок будет состоять из двух матчей, дает хорошие основания для полтавчан. Все будет зависеть от первой игры. А вот во второй соперники будут играть уже по результату. Буду смотреть оба матча.

Йован Маркоски защищал цвета «Ворсклы» в течение девяти сезонов – с 2006/07 по 2014/15. За это время в ее составе он сыграл в чемпионате Украины 226 матчей, в которых забил 19 мячей.