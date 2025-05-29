Завацкая проиграла во втором раунде грунтового турнира ITF в Италии

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 267) завершила выступление на грунтовом турнире ITF W75 в Брешии, Италия.

Во втором раунде 25-летняя украинка не сумела переиграть вторую сеяную Майю Хвалиньску (WTA 132) из Польши. В первом сете Катарина одержала победу, но провалила две следующие партии.

Теннисистки провели на корте 2 часа и 22 минуты. Это была их первая очная встреча.

ITF W75, Брешия. Грунт. 1/8 финала

Катарина Завацкая (Украина) – Майя Хвалиньска (Польша) [2] – 6:4, 1:6, 0:6