Завацкая проиграла во втором раунде грунтового турнира ITF в Италии
Украинка не сумела переиграть вторую сеяную Майю Хвалиньску
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 267) завершила выступление на грунтовом турнире ITF W75 в Брешии, Италия.
Во втором раунде 25-летняя украинка не сумела переиграть вторую сеяную Майю Хвалиньску (WTA 132) из Польши. В первом сете Катарина одержала победу, но провалила две следующие партии.
Теннисистки провели на корте 2 часа и 22 минуты. Это была их первая очная встреча.
ITF W75, Брешия. Грунт. 1/8 финала
Катарина Завацкая (Украина) – Майя Хвалиньска (Польша) [2] – 6:4, 1:6, 0:6
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