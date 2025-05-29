Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Завацкая проиграла во втором раунде грунтового турнира ITF в Италии
ITF
29 мая 2025, 16:43 | Обновлено 29 мая 2025, 16:44
375
5

Завацкая проиграла во втором раунде грунтового турнира ITF в Италии

Украинка не сумела переиграть вторую сеяную Майю Хвалиньску

29 мая 2025, 16:43 | Обновлено 29 мая 2025, 16:44
375
5
Завацкая проиграла во втором раунде грунтового турнира ITF в Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 267) завершила выступление на грунтовом турнире ITF W75 в Брешии, Италия.

Во втором раунде 25-летняя украинка не сумела переиграть вторую сеяную Майю Хвалиньску (WTA 132) из Польши. В первом сете Катарина одержала победу, но провалила две следующие партии.

Теннисистки провели на корте 2 часа и 22 минуты. Это была их первая очная встреча.

ITF W75, Брешия. Грунт. 1/8 финала

Катарина Завацкая (Украина) – Майя Хвалиньска (Польша) [2] – 6:4, 1:6, 0:6

По теме:
Победа с камбеком. Завацкая вышла в 1/8 финала на турнире в Италии
Рейтинг WTA перед стартом Ролан Гаррос 2025. Как изменились места украинок?
Олейникова с победы стартовала на грунтовом турнире ITF W50 в Портороже
ITF Брешия Катарина Завацкая Майя Хвалиньска
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сенсационный трансфер. Анчелотти пригласил Модрича присоединиться к нему
Футбол | 29 мая 2025, 10:51 0
Сенсационный трансфер. Анчелотти пригласил Модрича присоединиться к нему
Сенсационный трансфер. Анчелотти пригласил Модрича присоединиться к нему

Давиде Анчелотти намерен пригласить легендарного хорвата в «Глазго Рейнджерс»

Левый Берег – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 29 мая 2025, 16:00 8
Левый Берег – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Левый Берег – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

В этой паре кто-то точно останется играть на стадионе «Левый Берег» в УПЛ и Первой лиге

СВИТОЛИНА: «Она неудобная соперница, потому что она левша»
Теннис | 29.05.2025, 14:18
СВИТОЛИНА: «Она неудобная соперница, потому что она левша»
СВИТОЛИНА: «Она неудобная соперница, потому что она левша»
С командой не праздновал. Известно, зачем Мудрик приехал в Польшу
Футбол | 29.05.2025, 07:00
С командой не праздновал. Известно, зачем Мудрик приехал в Польшу
С командой не праздновал. Известно, зачем Мудрик приехал в Польшу
Ротань выбрал клуб, который возглавит в следующем сезоне. Все согласовано
Футбол | 28.05.2025, 20:00
Ротань выбрал клуб, который возглавит в следующем сезоне. Все согласовано
Ротань выбрал клуб, который возглавит в следующем сезоне. Все согласовано
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Sinichkin
Дуже слабенька, теніс не її спорт.
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Андрій Заліщук
Вистачило тільки на 1 сет, далі провал
Ответить
+1
Sashamar
Не те, щоб зовсім провалилася. Її вистачало на довгі розіграші і сетів 015, 0:30 0:40 не було. Просто суперниця кожного разу виявлялася трохи точнішою.
Ну й з чим дійсно біда - перша подача відсутня як клас. Не дивився статистику, але візуально не більше тридцяти відсотків.
Їй треба прикрутити амбіції і пограти W15 - 35.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Алиев обратился к ветерану ВСУ, который обвинил его в фейковой службе
Алиев обратился к ветерану ВСУ, который обвинил его в фейковой службе
28.05.2025, 07:30 10
Футбол
Йожеф САБО: «Он не хочет тренировать Шахтер. Понимает, что не потянет»
Йожеф САБО: «Он не хочет тренировать Шахтер. Понимает, что не потянет»
28.05.2025, 11:29 2
Футбол
У самого перспективного супертяжа проблема – слишком много нокаутов
У самого перспективного супертяжа проблема – слишком много нокаутов
28.05.2025, 04:55 3
Бокс
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Он вырубит его холодным, ледяным нокаутом»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Он вырубит его холодным, ледяным нокаутом»
29.05.2025, 09:20
Бокс
Скандал в сборной Украины. Футболист отказался ехать в команду
Скандал в сборной Украины. Футболист отказался ехать в команду
27.05.2025, 17:51 45
Футбол
Провели 13 лет. Двукратная олимпийская чемпионка сообщила о разводе
Провели 13 лет. Двукратная олимпийская чемпионка сообщила о разводе
27.05.2025, 20:44 1
Биатлон
Не все так просто. Игрокам Реала не понравились первые действия Хаби Алонсо
Не все так просто. Игрокам Реала не понравились первые действия Хаби Алонсо
28.05.2025, 14:09 6
Футбол
Свитолина добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала Ролан Гаррос
Свитолина добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала Ролан Гаррос
28.05.2025, 17:10 32
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем