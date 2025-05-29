ВИДЕО. Замкнул ближнюю штангу. Защитник Ворсклы забил второй мяч Кудровке

В четверг, 29 мая, стартовал первый матч в плей-офф за право сыграть в элитном дивизионе в сезоне 2025/26, в котором встретились «Кудровка» и «Ворскла».

Игра началась в 15:30 на столичном стадионе «Оболонь Арена». Главный арбитр матча – Дмитрий Панчишин из Харькова.

После нескольких атак первыми в матче вышли вперед гости из Полтавы. На 24-й минуте «Ворскла» удачно воспользовалась угловым и прошила ворота соперника. Автором гола стал Денис Ндукве.

На этом гости не остановились и увеличили свой отрыв. На 39-й минуте защитник «Ворсклы» Евгений Павлюк замкнул прострел на ближней стойке, заставив соперника схватиться за головы.

ВИДЕО. Запер ближнюю штангу. Защитник Ворсклы забил второй мяч Кудровке