ВИДЕО. Замкнул ближнюю штангу. Защитник Ворсклы забил второй мяч Кудровке
Евгений Павлюк увеличил преимущество в матче
В четверг, 29 мая, стартовал первый матч в плей-офф за право сыграть в элитном дивизионе в сезоне 2025/26, в котором встретились «Кудровка» и «Ворскла».
Игра началась в 15:30 на столичном стадионе «Оболонь Арена». Главный арбитр матча – Дмитрий Панчишин из Харькова.
После нескольких атак первыми в матче вышли вперед гости из Полтавы. На 24-й минуте «Ворскла» удачно воспользовалась угловым и прошила ворота соперника. Автором гола стал Денис Ндукве.
На этом гости не остановились и увеличили свой отрыв. На 39-й минуте защитник «Ворсклы» Евгений Павлюк замкнул прострел на ближней стойке, заставив соперника схватиться за головы.
ВИДЕО. Запер ближнюю штангу. Защитник Ворсклы забил второй мяч Кудровке
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