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Украина. Премьер лига
29 мая 2025, 16:18 | Обновлено 29 мая 2025, 16:28
759
0

ВИДЕО. Замкнул ближнюю штангу. Защитник Ворсклы забил второй мяч Кудровке

Евгений Павлюк увеличил преимущество в матче

29 мая 2025, 16:18 | Обновлено 29 мая 2025, 16:28
759
0
ВИДЕО. Замкнул ближнюю штангу. Защитник Ворсклы забил второй мяч Кудровке
ФК Ворскла. Евгений Павлюк

В четверг, 29 мая, стартовал первый матч в плей-офф за право сыграть в элитном дивизионе в сезоне 2025/26, в котором встретились «Кудровка» и «Ворскла».

Игра началась в 15:30 на столичном стадионе «Оболонь Арена». Главный арбитр матча – Дмитрий Панчишин из Харькова.

После нескольких атак первыми в матче вышли вперед гости из Полтавы. На 24-й минуте «Ворскла» удачно воспользовалась угловым и прошила ворота соперника. Автором гола стал Денис Ндукве.

На этом гости не остановились и увеличили свой отрыв. На 39-й минуте защитник «Ворсклы» Евгений Павлюк замкнул прострел на ближней стойке, заставив соперника схватиться за головы.

ВИДЕО. Запер ближнюю штангу. Защитник Ворсклы забил второй мяч Кудровке

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава переходные матчи Кудровка Евгений Павлюк
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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