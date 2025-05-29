29 мая в 15:30 начался первый матч между клубами «Кудривка» и «Ворскла» в плейоф за право сыграть в элитном дивизионе в сезоне 2025/26.

Поединок проходит на столичном стадионе «Оболонь Арена».

Обе команды начали активно атаковать и прессинговать друг друга. Первый мяч в игре был забит на 24-й минуте. «Ворскла» качественно воспользовалась угловым ударом и вышла вперед. За гостей отличился легионер Денис Ндукве.

ВИДЕО. Удачный розыгрыш. Ворскла открыла счет в матче с Кудровкой