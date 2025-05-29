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Украина. Премьер лига
29 мая 2025, 16:02 | Обновлено 29 мая 2025, 16:05
402
0

ВИДЕО. Удачный розыгрыш. Ворскла открыла счет в матче с Кудровкой

На 24-й минуте голом отличился Денис Ндукве

29 мая 2025, 16:02 | Обновлено 29 мая 2025, 16:05
402
0
ВИДЕО. Удачный розыгрыш. Ворскла открыла счет в матче с Кудровкой
ФК Ворскла. Денис Ндукве

29 мая в 15:30 начался первый матч между клубами «Кудривка» и «Ворскла» в плейоф за право сыграть в элитном дивизионе в сезоне 2025/26.

Поединок проходит на столичном стадионе «Оболонь Арена».

Обе команды начали активно атаковать и прессинговать друг друга. Первый мяч в игре был забит на 24-й минуте. «Ворскла» качественно воспользовалась угловым ударом и вышла вперед. За гостей отличился легионер Денис Ндукве.

ВИДЕО. Удачный розыгрыш. Ворскла открыла счет в матче с Кудровкой

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава переходные матчи Кудровка Денис Ндукве
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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