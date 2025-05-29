Украина. Премьер лига29 мая 2025, 16:02 | Обновлено 29 мая 2025, 16:05
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ВИДЕО. Удачный розыгрыш. Ворскла открыла счет в матче с Кудровкой
На 24-й минуте голом отличился Денис Ндукве
29 мая 2025, 16:02 | Обновлено 29 мая 2025, 16:05
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29 мая в 15:30 начался первый матч между клубами «Кудривка» и «Ворскла» в плейоф за право сыграть в элитном дивизионе в сезоне 2025/26.
Поединок проходит на столичном стадионе «Оболонь Арена».
Обе команды начали активно атаковать и прессинговать друг друга. Первый мяч в игре был забит на 24-й минуте. «Ворскла» качественно воспользовалась угловым ударом и вышла вперед. За гостей отличился легионер Денис Ндукве.
ВИДЕО. Удачный розыгрыш. Ворскла открыла счет в матче с Кудровкой
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