Другие новости29 мая 2025, 15:54 |
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ФОТО. Бывшая Гусева впечатлила снимками в коротком платье. Огонь
Мария Гуревич знает как привлечь внимание
29 мая 2025, 15:54 |
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Мария Гуревич, бывшая возлюбленная экс-футболиста и тренера «Динамо» Олега Гусева, снова оказалась в центре внимания.
В Instagram она выложила фото в чёрном мини-платье, подчеркнувшем её фигуру.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Гуревич регулярно публикует яркие снимки, которые вызывают бурную реакцию в соцсетях.
У Марии двое детей — сын Марк и дочь Александра от Олега Гусева.
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