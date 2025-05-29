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29 мая 2025, 15:54 |
835
0

ФОТО. Бывшая Гусева впечатлила снимками в коротком платье. Огонь

Мария Гуревич знает как привлечь внимание

29 мая 2025, 15:54 |
835
0
ФОТО. Бывшая Гусева впечатлила снимками в коротком платье. Огонь
Instagram. Мария Гуревич

Мария Гуревич, бывшая возлюбленная экс-футболиста и тренера «Динамо» Олега Гусева, снова оказалась в центре внимания.

В Instagram она выложила фото в чёрном мини-платье, подчеркнувшем её фигуру.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Гуревич регулярно публикует яркие снимки, которые вызывают бурную реакцию в соцсетях.

У Марии двое детей — сын Марк и дочь Александра от Олега Гусева.

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фото Олег Гусев Мария Гусева Динамо Киев девушки lifestyle Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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