29 мая в 15:30 стартовал первый поединок «Кудровка» – «Ворскла» в плейоф за право сыграть в элитном дивизионе в сезоне 2025/26.

Местом проведения матча является стадион «Оболонь Арена» в Киеве.

На первых минутах матча операторы заметили на трибунах стадиона экс-вратаря «Шахтера» Андрея Пятова и бывшего игрока «Ворсклы» Йована Маркоски. Легенды своих клубов обсуждали ход событий на поле.

Вторая игра между команды состоится уже 1 июня.

ФОТО. Легенды Шахтера и Ворсклы были замечены на переходном матче УПЛ