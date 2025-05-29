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Украина. Премьер лига
29 мая 2025, 15:56 | Обновлено 29 мая 2025, 15:59
582
0

ФОТО. Легенды Шахтера и Ворсклы были замечены на переходном матче УПЛ

Андрей Пятов и Йован Маркоски следят за поединком с трибун

29 мая 2025, 15:56 | Обновлено 29 мая 2025, 15:59
582
0
ФОТО. Легенды Шахтера и Ворсклы были замечены на переходном матче УПЛ
УПЛ

29 мая в 15:30 стартовал первый поединок «Кудровка» – «Ворскла» в плейоф за право сыграть в элитном дивизионе в сезоне 2025/26.

Местом проведения матча является стадион «Оболонь Арена» в Киеве.

На первых минутах матча операторы заметили на трибунах стадиона экс-вратаря «Шахтера» Андрея Пятова и бывшего игрока «Ворсклы» Йована Маркоски. Легенды своих клубов обсуждали ход событий на поле.

Вторая игра между команды состоится уже 1 июня.

ФОТО. Легенды Шахтера и Ворсклы были замечены на переходном матче УПЛ

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава переходные матчи Кудровка Андрей Пятов Йован Маркоски
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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