Украина. Премьер лига29 мая 2025, 15:56 | Обновлено 29 мая 2025, 15:59
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ФОТО. Легенды Шахтера и Ворсклы были замечены на переходном матче УПЛ
Андрей Пятов и Йован Маркоски следят за поединком с трибун
29 мая 2025, 15:56 | Обновлено 29 мая 2025, 15:59
582
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29 мая в 15:30 стартовал первый поединок «Кудровка» – «Ворскла» в плейоф за право сыграть в элитном дивизионе в сезоне 2025/26.
Местом проведения матча является стадион «Оболонь Арена» в Киеве.
На первых минутах матча операторы заметили на трибунах стадиона экс-вратаря «Шахтера» Андрея Пятова и бывшего игрока «Ворсклы» Йована Маркоски. Легенды своих клубов обсуждали ход событий на поле.
Вторая игра между команды состоится уже 1 июня.
ФОТО. Легенды Шахтера и Ворсклы были замечены на переходном матче УПЛ
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