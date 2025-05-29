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29 мая 2025, 15:33 |
230
0

ФОТО. Автотур на элит-карах. Как проводит отпуск Холанд

Холанд встретился со старыми друзьями

29 мая 2025, 15:33 |
230
0
ФОТО. Автотур на элит-карах. Как проводит отпуск Холанд
Instagram. Эрлинг Холанд

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд проводит отпуск с друзьями.

В Instagram он опубликовал фото из автопутешествия из Женевы в Страсбург.

Ранее футболиста заметили в ресторане в Женеве.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«Сити» завершил сезон без трофеев, но ещё может выиграть Клубный чемпионат мира в июне.

Холанд, пропустивший месяц из-за травмы, уже набрал форму.

В этом сезоне он забил 31 гол и отдал 4 результативные передачи в 44 матчах.

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фото Эрлинг Холанд lifestyle Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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