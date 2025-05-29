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29 мая 2025, 15:50 | Обновлено 29 мая 2025, 15:51
206
0

Легенды вместе. Из Львова началось первое турне трех Золотых мячей

Самую престижную футбольную награду представили Андрей Шевченко, Игорь Беланов и Олег Блохин

29 мая 2025, 15:50 | Обновлено 29 мая 2025, 15:51
206
0
Легенды вместе. Из Львова началось первое турне трех Золотых мячей
Футбол 24

29 мая во Львове стартовало турне трех «Золотых мячей», которые официально открыли их обладатели: Андрей Шевченко, Игорь Беланов и Олег Блохин.

«Скоро будет 50 лет, как я получил «Золотой мяч», первый для Украины. Футбол – это игра, в которой важны характер и настойчивость, а еще сила духа, которую сейчас ежедневно демонстрируют украинцы. Я верю, что среди наших детей растет тот, кто принесет Украине четвертый «Золотой мяч», – рассказал Олег Блохин.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко также взял слово относительно такого мероприятия.

«В первую очередь хочу поблагодарить Вооруженные Силы Украины за эту возможность, за то, что они защищают нашу страну. Всем ребятам и девушкам – за то, что мы можем проводить такое мероприятие. Я думаю, это первый раз в истории, когда сразу три «Золотых мяча» собрались вместе. Наша главная цель – вдохновить и мотивировать нашу молодежь. Я верю, что в Украине будет четвертый «Золотой мяч». Мы все верим в это. Поэтому еще раз хотим мотивировать нашу молодежь для того, чтобы они даже в такое время верили и знали, что футбол дает возможность. Слава Украине!», – сказал президент УАФ.

Олег Блохин получил свою награду в 1975 году, обойдя Франца Бекенбауэра и Йохана Кройфа.

В 1986 году Олег Беланов был признан лучшим. Его конкурентами были Гари Линекер и Эмилио Бутраньо.

Андрей Шевченко стал лучшим футболистом мира в 2004 году. Украинский форвард обошел Деку и Роналдиньо.

Экспозиция «Золотых мячей» во Львове будет действовать до 1 июня, а затем отправится в турне по 11 городам.

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Андрей Шевченко Игорь Беланов Олег Блохин Золотой мяч
Александр Сильченко Источник: 24 канал
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