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29 мая 2025, 15:20 | Обновлено 29 мая 2025, 15:21
1183
0

ФОТО. Нападающий Динамо снова засветился со своей девушкой. Все серьезно

Владислав Ванат чудесно проводит время в отпуске

29 мая 2025, 15:20 | Обновлено 29 мая 2025, 15:21
1183
0
ФОТО. Нападающий Динамо снова засветился со своей девушкой. Все серьезно
Instagram. Милана Кухилава и Владислав Ванат

Новая девушка нападающего киевского «Динамо» Владислава ВанатаМилана Кухилава — вновь привлекла внимание.

23-летний игрок сборной Украины недавно впервые публично показал свою девушку, вызвав интерес у болельщиков.

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Пара побывала на свадьбе Максима Дьячука, а позже Милана опубликовала свежие кадры, позируя у зеркала — в объектив попал и Ванат.

Ранее футболист встречался с Юлией Разкевич, с которой сохранил хорошие отношения.

Очевидно, что пара проводит очень много времени вместе, что подтверждает информацию, что Владислав и Милана состоят в романтических отношениях.

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фото Динамо Киев lifestyle Владислав Ванат девушки
Максим Лапченко Источник: Instagram
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