ФОТО. Нападающий Динамо снова засветился со своей девушкой. Все серьезно
Владислав Ванат чудесно проводит время в отпуске
Новая девушка нападающего киевского «Динамо» Владислава Ваната — Милана Кухилава — вновь привлекла внимание.
23-летний игрок сборной Украины недавно впервые публично показал свою девушку, вызвав интерес у болельщиков.
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Пара побывала на свадьбе Максима Дьячука, а позже Милана опубликовала свежие кадры, позируя у зеркала — в объектив попал и Ванат.
Ранее футболист встречался с Юлией Разкевич, с которой сохранил хорошие отношения.
Очевидно, что пара проводит очень много времени вместе, что подтверждает информацию, что Владислав и Милана состоят в романтических отношениях.
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