ФОТО. Нападающий Динамо снова засветился со своей девушкой. Все серьезно

Новая девушка нападающего киевского «Динамо» Владислава Ваната — Милана Кухилава — вновь привлекла внимание.

23-летний игрок сборной Украины недавно впервые публично показал свою девушку, вызвав интерес у болельщиков.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Пара побывала на свадьбе Максима Дьячука, а позже Милана опубликовала свежие кадры, позируя у зеркала — в объектив попал и Ванат.

Ранее футболист встречался с Юлией Разкевич, с которой сохранил хорошие отношения.

Очевидно, что пара проводит очень много времени вместе, что подтверждает информацию, что Владислав и Милана состоят в романтических отношениях.