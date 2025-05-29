ФОТО. Мбаппе является владельцем ещё одной команды. Не футбольной

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе посетил мероприятие в Париже, посвящённое подготовке парусной команды SailGP Team к Гран-при Нью-Йорка.

В Instagram он сообщил, что его фонд «Inspired by KM» является благотворительным партнёром команды.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Дети, поддерживаемые фондом, отправятся с командой в Нью-Йорк, их будет сопровождать яхтсмен Квентен Делапьер. Соревнования пройдут с 3 по 8 июня.

Ранее Мбаппе стал совладельцем SailGP Team. Также он владеет клубом «Кан», который вылетел в 3-й дивизион Франции.