Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Мбаппе является владельцем ещё одной команды. Не футбольной
Другие новости
29 мая 2025, 14:52 |
969
0

ФОТО. Мбаппе является владельцем ещё одной команды. Не футбольной

Килиан Мбаппе и его необычное увлечение

29 мая 2025, 14:52 |
969
0
ФОТО. Мбаппе является владельцем ещё одной команды. Не футбольной
Instagram. Килиан Мбаппе

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе посетил мероприятие в Париже, посвящённое подготовке парусной команды SailGP Team к Гран-при Нью-Йорка.

В Instagram он сообщил, что его фонд «Inspired by KM» является благотворительным партнёром команды.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Дети, поддерживаемые фондом, отправятся с командой в Нью-Йорк, их будет сопровождать яхтсмен Квентен Делапьер. Соревнования пройдут с 3 по 8 июня.

Ранее Мбаппе стал совладельцем SailGP Team. Также он владеет клубом «Кан», который вылетел в 3-й дивизион Франции.

По теме:
ФОТО. Бывшая Гусева впечатлила снимками в коротком платье. Огонь
ФОТО. Автотур на элит-карах. Как проводит отпуск Холанд
ФОТО. Нападающий Динамо снова засветился со своей девушкой. Все серьезно
фото lifestyle Килиан Мбаппе бизнес Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Каким был бы сезон 2024/25, если бы Реал не подписал Мбаппе?
Футбол | 29 мая 2025, 10:57 11
Каким был бы сезон 2024/25, если бы Реал не подписал Мбаппе?
Каким был бы сезон 2024/25, если бы Реал не подписал Мбаппе?

Предполагаем, как бы все сложилось для Килиана, его клуба и вообще футбола

Что решит Динамо. Кризисный форвард возвращается в киевскую команду
Футбол | 29 мая 2025, 04:45 30
Что решит Динамо. Кризисный форвард возвращается в киевскую команду
Что решит Динамо. Кризисный форвард возвращается в киевскую команду

Бартулович заявил, что Супряга ему не нужен

Модрич получил неожиданное предложение из Европы. Это не топ-лига
Футбол | 28.05.2025, 16:30
Модрич получил неожиданное предложение из Европы. Это не топ-лига
Модрич получил неожиданное предложение из Европы. Это не топ-лига
Модрич нашел Реалу идеальную замену для себя. Уже сообщил Переса
Футбол | 29.05.2025, 14:36
Модрич нашел Реалу идеальную замену для себя. Уже сообщил Переса
Модрич нашел Реалу идеальную замену для себя. Уже сообщил Переса
С командой не праздновал. Известно, зачем Мудрик приехал в Польшу
Футбол | 29.05.2025, 07:00
С командой не праздновал. Известно, зачем Мудрик приехал в Польшу
С командой не праздновал. Известно, зачем Мудрик приехал в Польшу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мудрик может вернуться на поле уже на этой неделе. Имеет шанс на награду
Мудрик может вернуться на поле уже на этой неделе. Имеет шанс на награду
27.05.2025, 19:00 76
Футбол
«Он невероятный». Шеннон Бриггс назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
«Он невероятный». Шеннон Бриггс назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
28.05.2025, 05:23
Бокс
Лаки-лузер в огне. Стародубцева наказала россиянку во втором раунде РГ-2025
Лаки-лузер в огне. Стародубцева наказала россиянку во втором раунде РГ-2025
28.05.2025, 17:15 52
Теннис
Не все так просто. Игрокам Реала не понравились первые действия Хаби Алонсо
Не все так просто. Игрокам Реала не понравились первые действия Хаби Алонсо
28.05.2025, 14:09 6
Футбол
У самого перспективного супертяжа проблема – слишком много нокаутов
У самого перспективного супертяжа проблема – слишком много нокаутов
28.05.2025, 04:55 3
Бокс
Провели 13 лет. Двукратная олимпийская чемпионка сообщила о разводе
Провели 13 лет. Двукратная олимпийская чемпионка сообщила о разводе
27.05.2025, 20:44 1
Биатлон
Динамо усилит вингер-легионер. Его хотели видеть в Ман Сити
Динамо усилит вингер-легионер. Его хотели видеть в Ман Сити
28.05.2025, 07:00 2
Футбол
Мендеш получил отказ по Лунину. Клуб больше не хочет видеть украинца
Мендеш получил отказ по Лунину. Клуб больше не хочет видеть украинца
28.05.2025, 15:59 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем