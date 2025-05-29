ФОТО. Мбаппе является владельцем ещё одной команды. Не футбольной
Килиан Мбаппе и его необычное увлечение
Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе посетил мероприятие в Париже, посвящённое подготовке парусной команды SailGP Team к Гран-при Нью-Йорка.
В Instagram он сообщил, что его фонд «Inspired by KM» является благотворительным партнёром команды.
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Дети, поддерживаемые фондом, отправятся с командой в Нью-Йорк, их будет сопровождать яхтсмен Квентен Делапьер. Соревнования пройдут с 3 по 8 июня.
Ранее Мбаппе стал совладельцем SailGP Team. Также он владеет клубом «Кан», который вылетел в 3-й дивизион Франции.
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